Cuenta atrás para la media maratón y 10K Juantxo Toledo (Vertiz), Isabel Martínez (Urbycolan), Ibon Muñoz (Super Amara-BAT), Pedro Alegre (concejal de Deportes del Ayuntamiento) y David García (El Diario Vasco). / F. DE LA HERA Se celebrará el domingo 17 de febrero y suma ya con más de quinientos inscritos | I.A. IRUN. Domingo, 27 enero 2019, 00:22

El Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea tiene la mente puesta en la 'II Vertiz Ford Media Maratón de Irun + 10K Urbycolan' que tendrá lugar el domingo 17 de febrero. Es, de las carreras que organiza el BAT, la que más esfuerzo requiere y también la que necesita de más voluntarios, cerca de 300. Desde el club solicitan refuerzos, que tendrán como recompensa veinte euros, la camiseta de la carrera y hamaiketako. Los interesados pueden apuntarse escribiendo un correo electrónico a batatletismo@gmail.com o batih@telefonica.net.

Esta semana se ha llevado a cabo la presentación oficial de la doble prueba, en la que se detalló que hay 550 inscritos (22% mujeres), un 62% para la media maratón y el 38% restante para los diez kilómetros. El objetivo es estar entre 800 y 900 participantes, pareciendo complicado poder llegar a los 966 de la primera edición.

La inscripción sigue abierta en las páginas web www.kirolprobak.com, www.rockthesport.com y presencialmente en Leire Sport del centro comercial Mendibil y en la oficina del BAT en Dunboa. Los precios hasta el día 10 de febrero son de 24 y 14 euros respectivamente, y en los últimos días subirán a 28 y 16. Las inscripciones on line estarán abiertas hasta el sábado 16 a las 20.00, en la feria del corredor del sábado en Palmera-Montero también habrá posibilidad de apuntarse pero no así el mismo día de la carrera.

Completa bolsa del corredor

Ibon Muñoz, director técnico del Super Amara-BAT aprovechó la presentación para «agradecer al Ayuntamiento, la policía local y a Urbycolan y Vertiz Ford como patrocinadores principales y al resto de empresas que colaboran».

La salida de las dos carreras será conjunta, a las diez de la mañana dese la plaza del Ensanche y la meta de ambas, en la plaza San Juan. Muñoz detalló la «completísima bolsa del corredor que ofrecemos, con una genial camiseta de 42K running, un brik de Caldo Aneto, una botella de sidra de Ola, una morcilla Artesana de Lerma, un gel de Fullgas para usar en carrera, el dorsal-chip personalizado con el nombre (quienes se inscriban hasta el lunes previo a las carreras), imperdibles, planos de salida-meta, pulsera de consigna y promociones y ofertas de las empresas colaboradoras».

Ese día «tendremos un photocall gigante para que los participantes puedan llevarse un bonito recuerdo y habrá cuatro fotógrafos en carrera sacando imágenes que subiremos en alta resolución y calidad a nuestra página web. Además hemos contratado una empresa para grabar la entrada en meta».

En cuanto a los servicios que se ofrecen en carrera, habrá «liebres a diferentes ritmos desde 1h20 hasta 1h50 cada cinco minutos y de 2h00; servicio de consigna en salida y traslado a meta, duchas y vestuarios en el polideportivo Artaleku, cinco avituallamientos en carrera (kilómetros 4,5 (plaza Urdanibia), 10 (pastelería Aguirre), 15,5 (plaza Urdanibia) y 18 (puente de Belaskoenea) y en meta, este último el más completo con agua de servicios del Txingudi, fruta de Super Amara, Aquarius de Coca-Cola, Caldo Aneto caliente, pizzas de Telepizza, cerveza Radler y galletas de Cuétara...».

Una de las novedades es que «el año pasado pusimos cinco DJs pinchando música pero esta vez esa música la llevará gente en bicis, más o menos a la par de las liebres. Lo probamos en la Gabonetako Krossa y tuvo buena aceptación».

En cuanto al cronometraje, al acabar se conocerán los tiempos de paso de cada cinco kilómetros y además «establecemos un punto de control en la parada de autobús en la recta de Azken Portu porque será la prueba de que uno no se ha engañado a sí mismo. Es un lugar donde es fácil atajar pero si el chip no pasa por aquel punto, significará descalificación».

Para ir preparando las carreras y conocer el recorrido, el Super Amara-BAT propone dos quedadas, que tendrán lugar los domingos 3 y 10 de febrero, saliendo a las 9.00 desde la plaza del Ensanche para dar una vuelta al recorrido. «El año pasado tuvo muy buena acogida, con cerca de 60 y 40 personas en cada una de las quedadas».

El BAT, garantía de éxito

En la presentación, el concejal de Deportes Pedro Alegre señaló que «el BAT es garantía de éxito y calidad en este tipo de organizaciones. Lo vienen demostrando haciendo las cosas de manera excelente. No me cabe duda que esta segunda edición va a ser otro éxito. Es un evento importante para la ciudad y sería interesante que la gente se anime a participar -aun teniendo en cuenta que no es tan accesible como otras pruebas- y también a que ese día salgan a la calle a disfrutar con la carrera y animar a los corredores».

Por parte de Vertiz Ford, Juantxo Toledo aseguró que «estamos encantados de colaborar con el BAT. Seguimos valorando que es una manera de infundir valores en la gente joven. El año pasado gracias a la carrera la imagen de Vertiz creció y este año casualmente ese día cumpliremos 40 años en Irun».

Isabel Martínez, directora financiera de Urbycolan, apuntó que «apoyamos sobre todo al ciclismo y al atletismo, los deportes que más nos gustan. Varios miembros de la empresa participarán».

David García, de El Diario Vasco, quiso «felicitar al BAT por la edición del año pasado y seguro que en esta ocasión volverá a ser un éxito igual o mayor».