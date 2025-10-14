Cuenta atrás para estrenar el pantalán

Los aficionados al remo y la piragua cuentan los minutos para estrenar el nuevo pantalán del paseo Real Unión, junto a las instalaciones de Santiagotarrak. ... Los trabajos para reparar y ampliar el embarcadero están a punto de concluir y, este martes, se están colocando los módulos que prolongan la superficie de la plataforma hasta los 150 metros cuadrados.

Los delegados de Obras y de Deportes, Gorka Álvarez y Borja Olazabal, se han acercado hasta el bidegorri de Santiago para comprobar el avance de los trabajos. Álvarez ha recordado que la anterior reparación del embarcadero municipal databa de 2015: «nueve años después, se constataba el deterioro que tenía la propia plataforma, pero también era preocupante la acumulación de material orgánico que había debajo del pantalán y alrededor del mismo. No garantizaba la seguridad de la propia estructura, ni tampoco la de los deportistas», ha apuntado el delegado.

La obra se ha desarrollado en varias fases: «por un lado, el desmontaje de los ocho módulos que componían el embarcadero anterior. Las pasarelas se depositaron aquí, en la plataforma, y los módulos se llevaron a restaurar. Después se hizo un bombeo de lodos debajo de la plataforma y alrededores». Gorka Álvarez ha subrayado que esta última intervención «ha tenido todos los vistos buenos de las administraciones competentes en una zona tan especial como es esta. Se han bombeado alrededor de 1.430 metros cúbicos».

La última fase consiste en la recolocación de esos módulos, dos más de los que había antes: «de ocho pasamos a diez» y, así, la superficia alcanzará los 150 metros cuadrados. La inversión total de la actuación asciende a 221.642 euros; algo más de 90.000 para la reparación y ampliación del embarcadero, y cerca de 130.000 para el bombeo de los lodos del entorno.

Desde el área de Deportes Borja Olazabal ha recordado que «mantenemos una relación continua con los diferentes clubes de la ciudad y, fruto de esa comunicación, nos llegan diversas peticiones para mejorar instalaciones» que se van atendiendo «poco a poco» junto al área de Obras. La que se ha llevado a cabo en el pantalán posibilita «que el acceso al agua, tan importante para un club como Santiagotarrak, pueda realizarse en las mejores condiciones», ha subrayado Olazabal.

Desde el club, Jone Otaño ha corroborado que los piragüistas «están deseando» estrenar el pantalán: los trabajos de renovación «nos han cogido al inicio de la temporada y los remeros no han podido salir al agua durante este mes», ha explicado en euskera. La previsión es que en la tarde de este mismo martes, en función de la marea, «el Bidasoa vuelva a estar lleno de piragüistas y remeros». Son alrededor de 300 los que forman parte de Santiagotarrak.