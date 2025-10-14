Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jone Otaño, Gorka Álvarez y Borja Olazabal, este martes por la mañana junto al embarcadero. OCHOTECO

Irun

Cuenta atrás para estrenar el pantalán

El nuevo embarcadero del bidegorri de Santiago, que aumenta su superficie hasta los 150 metros cuadrados, se está colocando este martes

Joana Ochoteco

Irun

Martes, 14 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Los aficionados al remo y la piragua cuentan los minutos para estrenar el nuevo pantalán del paseo Real Unión, junto a las instalaciones de Santiagotarrak. ... Los trabajos para reparar y ampliar el embarcadero están a punto de concluir y, este martes, se están colocando los módulos que prolongan la superficie de la plataforma hasta los 150 metros cuadrados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  3. 3 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  4. 4

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  5. 5 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  8. 8

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  9. 9 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuenta atrás para estrenar el pantalán

Cuenta atrás para estrenar el pantalán