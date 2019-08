Una cuarentona en plena forma

Ni la playa, ni las pruebas ciclistas restaron público ayer a la 41 edición de la Euskal Jira. La alegre, colorista y cultural fiesta euskaldun del verano irundarra se mantiene en plena forma pasados los 40. El aspecto que presentó la plaza Urdanibia, desde la apertura de los puestos de artesanía y productos locales hasta la hora de comer, fue inmejorable, al igual que el ambiente. Hasta el tiempo, factor que se escapa de cualquier control, se sumó a la fiesta con un sol radiante, pero no asfixiante.

Como de costumbre, los clásicos artesanos de la madera, piedra, cuero y cestería no faltaron a la cita. A ellos se sumaron los puestos de bisutería y joyería en plata y los de los productos locales de alimentación, en los que se pudieron adquirir, entre otros, quesos, miel, membrillo, conservas, dulces y pan.

Si en la entrada a la plaza Urdanibia, desde la calle San Marcial, el olor de la artesanía repostera despertaba el apetito, unos pasos más allá, el de la chistorra a la brasa obligaba a detenerse y pedir de inmediato un talo, pintxo o bocadillo regado con sidra fresca. Por segundo año consecutivo, la organización de la Euskal Jira instaló dos txosnas. «Nos permiten una atención más rápida, evitan las aglomeraciones y la gente lo agradece de verdad», señalaba Iñaki Olazabal, presidente de Irungo Euskal Jira.

Iñaki Olazabal Presidente de Irungo Euskal JiraAtareado durante toda la jornada y atento a mil detalles, encontramos ayer a mediodía al presidente de Irungo Euskal Jira en la puerta del Euskaltegi municipal, recibiendo a los dantzaris de Kemen. «Tienen que entrar aquí para cambiarse y salir al escenario a bailar», decía mientras saludaba al grupo. Iñaki Olazabal se mostraba encantado con el tiempo y con la afluencia de público. «La verdad es que hace una temperatura ideal . Ójala aguante así hasta el final del día. Estábamos comentando ahora que este es uno de los años que más gente estamos viendo en la plaza Urdanibia. En un día como hoy, la playa tira mucho y sabemos que también ha habido público en la Clásica ciclista femenina, pero creemos que después de ver la carrera, han venido aquí. La verdad es que el ambiente de la plaza es maravilloso». Pero si el público irundarra disfruta año tras año con la Euskal Jira, los grupos de música y dantza llegados de fuera también vuelven. «Son malas fechas por las vacaciones», dice Olazabal, «pero llega gente de Bizkaia y Gipuzkoa y los que vienen por primera vez se asombran con la fiesta y repiten». Antxon Zabaleta Autor de 40 gurdiasCarpintero jubilado del barrio de Behobia, Antxon Zabaleta se mantiene fiel a la Euskal Jira. Al pie de su gurdia número 40, Antxon explicaba ayer lo que representaba su carroza. «Es la primera fase del puente nuevo de Endarlatza. Es una gurdia que tiene movimiento, para que se vea cómo se ha consrtruido el puente, porque mucha gente no lo ha visto». Zabaleta, que este año ha contado con la ayuda de un ingeniero para fabricar la gurdia de su barrio, está pensando ya en la carroza del año que viene. «Haremos el puente nuevo completo, el puente viejo, el bidegorri, el mojón que marca la muga entre Navarra y Gipuzkoa...Voy a tener que empezar mañana». José Ramón Etxabe Productor de quesoJosé Ramón Etxabe, de Urretxu, es uno de los habituales de la feria de productos locales y artesanía de la Euskal Jira. Un año más, Etxabe estuvo ayer al frente de su puesto de quesos de oveja y de vaca, miel y membrillo, «todo bueno, bueno, bueno y hecho en casa», decía. Etxabe no se pierde una Euskal Jira. «Vengo todos los años, desde hace por lo menos diez. Es una fiesta preciosa y hay un ambiente muy bueno. No me quedo por la tarde, pero me gusta ver las gurdias, cuando las traen a la plaza, porque hacen cosas muy bonitas». Orgulloso de su queso de Idiazabal, fue el producto que más vendió ayer en la plaza Urdanibia. «La gente sabe lo bueno que es y se lo lleva».Joseba Rodríguez ArtesanoJoseba Rodríguez, de Iruña, ha jugado en el frontón desde niño y ha sido monitor de pelota. Hace doce años, por pura afición, comenzó a fabricar pelotas de forma artesanal y desde hace dos acude a la feria de la Euskal Jira. En su puesto, ofrece pelotas de distintos tamaños y para todas las edades y puede verse cómo las fabrica. «No vendo mucho, pero sí viene mucha gente a preguntar y me gusta explicar cómo hago el trabajo», comentaba. Madera, plástico, lana, cuero y látex son los materiales que emplea para fabricar «en 40 minutos las pelotas más pequeñas y en dos horas, las grandes. Es la segunda vez que estoy en esta fiesta y si cuentan conmigo, repetiré».