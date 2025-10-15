Los cuadros de Antonio Mateo se vuelven a ver 35 años después

Una exposición retrospectiva de la obra artística de Antonio Mateo ocupará el Centro Cultural Amaia desde este viernes (inauguración a las 19.00 horas) hasta ... el próximo 16 de noviembre. Mateo falleció en 2012, pero un ictus en 1990 lo alejó, primero, de las salas expositivas y, después, de los pinceles. El esfuerzo de su familia por recuperar la figura del que fue un gran artista, la dedicación de su amigo Luis Lainsa en tareas de comisario y el imprescindible apoyo del Ayuntamiento de Irun han conseguido que la obra de Antonio Mateo se vuelva a poder ver 35 años después de su última exposición.

Antonio Mateo nació en Luanco, pasó su infancia y juventud en Madrid donde se formó como artista y se mudó a Irun con 21 años. Aquí construyó su vida, su familia y una exitosa carrera profesional: fue maestro decorador de Porcelanas Bidasoa, profesión en la que era considerado «uno de los mejores de Europa», recordó este miércoles Lainsa citando «a grandes maestro europeos que lo reconocían así».

Autor y obra La exposición 'El arte del paisaje' es una amplia retrospectiva de la obra de Antonio Mateo (1927-2012) comisariada por Luis Lainsa y realizada con la colaboración del Ayuntamiento de Irun y de la familia del autor.

Lugar y fechas Centro Cultural Amaia, desde este viernes hasta el 16 de noviembre, de martes a sábado de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos de 11.30 a 13.30.

En su faceta de pintor «fue poco conocido, menos que otros de su generación que no eran tan buenos, pero es que era una persona muy modesta que se daba poca publicidad», reivindicó Lainsa, que conoció a Mateo «porque me gustaba su pintura y acudía a sus exposiciones y al final hice amistad con él. Cuando murió ya propuse que se hiciera una gran exposición sobre su obra». Esa oportunidad ha llegado ahora, sobre todo porque es cuando las hijas de Antonio Mateo, Marina y Clara, han podido dedicarse a reivindicar la memoria artística de la obra de su padre.

«Cuando nos lo propusieron, la verdad es que nos encajaba muy bien en la línea que llevamos desde hace años de dar visibilidad al talento local, porque tenemos mucho y bueno, y la obra de Antonio Mateo es un gran ejemplo», aseguró la delegada de Cultura, Nuria Alzaga.

Lo cierto es que la colección que recoge el Amaia es espectacular. «Mi padre lo que hizo, sobre todo, fueron paisajes vascos, sobre todo en su última etapa de los 70 a 1990», explicó Marina Mateo. «La primera sala, la más grande es la que acoge esas obras». El comisario de la muestra, Luis Lainsa, ha aprovechado la segunda para enseñar «pinturas más tempranas, de los 50 a los 70», detalló Marina Mateo. Hay retratos y ejemplos de propuestas artísticas muy diferentes de la mezcla de paisajismo clásico e impresionismo que impregna la mayoría de la producción de Antonio Mateo. En esa segunda sala hay pintura geométrica con evocación cubista y algo que recuerda a la pintura metafísica. Para la ecléctica tercera sala quedan los paisajes ajenos a Euskal Herria, los jarrones de porcelana decorados en los que fue internacionalmente reconocido y sus increíbles dibujos a lápiz.