Marina Mateo, hija de Antonio Mateo; Nuria Alzaga, delegada de Cultura, y Luis Lainsa, comisario de la muestra.

Irun

Los cuadros de Antonio Mateo se vuelven a ver 35 años después

Fallecido en 2012, su familia y su amigo Luis Laínsa han encontrado apoyo municipal para exhibir en el Amaia una obra pictórica que merece ser conocida

Iñigo Morondo

Irun

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

Comenta

Una exposición retrospectiva de la obra artística de Antonio Mateo ocupará el Centro Cultural Amaia desde este viernes (inauguración a las 19.00 horas) hasta ... el próximo 16 de noviembre. Mateo falleció en 2012, pero un ictus en 1990 lo alejó, primero, de las salas expositivas y, después, de los pinceles. El esfuerzo de su familia por recuperar la figura del que fue un gran artista, la dedicación de su amigo Luis Lainsa en tareas de comisario y el imprescindible apoyo del Ayuntamiento de Irun han conseguido que la obra de Antonio Mateo se vuelva a poder ver 35 años después de su última exposición.

