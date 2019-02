El PP critica que «el espectáculo del Gobierno Vasco con Vía Irun aumenta el descrédito de las instituciones» M.A.I. Domingo, 3 febrero 2019, 02:14

La concejal del Partido Popular en Irun, Muriel Larrea, mostró ayer su satisfacción con el anteproyecto de la nueva estación internacional que esta semana ha presentado el Adif. «Via Irun es uno de los pocos grandes proyectos de Irun que quedaban pendientes y va a dar la forma de ciudad moderna que necesitamos», destacó. «Es una oportunidad poder unir la ciudad y proyectar un urbanismo del siglo XXI que generará beneficios económicos y puestos de trabajo y que, sobre todo, beneficiará a los vecinos del entorno».

Por todo ello y porque «a nadie le queda duda de que la estación debe renovarse», Larrea no comprende «la actitud del Gobierno Vasco cuando dice que no está satisfecho con la nueva estación de Irun. Más allá de los colores, lo más importante son nuestros ciudadanos. ¿Qué le pasa al Gobierno Vasco, con el PNV y PSE al frente, con un proyecto que sin lugar a dudas beneficia a Irun? Da un espectáculo que aumenta el descrédito de las instituciones», añadió la concejala la popular. «¿A qué están jugando? Nosotras con los ciudadanos no jugamos. Están en un espectáculo tremebundo en clave electoral para destruir a los adversarios políticos sin pensar que los realmente perjudicados son los ciudadanos».