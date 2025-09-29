Crisanta Llanos Sáez celebró su 100 cumpleaños

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Crisanta Llanos Sáez ha cumplido 100 años. Natural de Quintanaélez de Bureba (Burgos), Crisanta llegó a Irun a los 19 años. Reside en El Pinar y suele pasar buena parte de su tiempo libre en el centro de personas mayores de San Miguel. La alcaldesa, Cristina Laborda, acudió a felicitarla y hacerle entrega de un obsequio en nombre de toda la ciudad.