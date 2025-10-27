«Creo que tenemos los medios para conseguir el objetivo que queremos»

E. PRIETO IRUN. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El triunfo del sábado pasado, igual que el de la jornada inaugural en Amorebieta, tuvo como protagonista goleador a Unai García. El '7' del Real Unión fue el encargado de transformar la pena máxima en el minuto 73 que le bastó al conjunto irundarra para sumar los tres puntos cuatro jornadas después.

– Le voy a pedir para empezar que haga de periodista y resuma el partido ante el Eibar B, porque la mayoría no pudimos verlo.

– Fue como suelen ser casi todos en Segunda RFEF. Un partido muy disputado en el que hay que aprovechar las ocasiones que tienes. Fue un encuentro serio del equipo en líneas generales y lo más importante es que nos llevamos los tres puntos. Ha sido importante para la confianza porque estábamos en una dinámica un poco rara con empates en los últimos minutos y llevábamos un tiempo sin ganar.

– ¿Cómo vivió la situación del penalti? ¿Sabía que era el encargado de lanzarlo o tuvo que negociar con algún compañero?

– Antes del partido sabemos quién es el encargado de lanzarlos y ya sabía que el sábado me tocaba a mí. Telle me preguntó si lo quería tirar, le dije que sí, y por suerte fue para dentro.

– Después de experiencias en Gernika, Peña Sport, Arenas, UD Logroñés y Lleida ha vuelto cerca de casa. ¿Cómo le están yendo los primeros meses en Irun?

– Estoy muy contento. He estado fuera viviendo experiencias que me quedo para toda la vida pero tenía ganas de volver a casa. Me he encontrado un club que es una pasada y me siento muy bien tanto con los compañeros como con el cuerpo técnico. Creo que tenemos los medios para poder conseguir el objetivo que queremos, que es el ascenso.

– Viene de una temporada buena a nivel personal en el Lleida en la que firmó muy buenos números, pero triste en lo institucional, con un descenso administrativo e impagos. ¿Cómo vivió la situación?

– Fue justo la primera vez en la que me fui un poco más lejos de casa. Volví solamente un par de veces en toda la temporada. La primera vuelta fue bien pero a partir de la segunda todo empezó a ir a mal. Teníamos un buen vestuario pero los resultados empezaron a torcerse con muchos empates y en enero llegaron los impagos. Fue duro porque parecía buen proyecto y se cayó todo a mitad de temporada.

– Canterano de la Real Sociedad. Compartió vestuario con Marrero, Turrientes, Karrikaburu, Magunazelaia y algunos de los jugadores que ahora están en Segunda. ¿Cómo recuerda esa etapa?

– Yo estaba en el Hernani y en un principio fichaba para el Juvenil Nacional pero no llegué a jugar ningún partido de liga y me subieron con el División de Honor. Allí coincidí en algún partido con Barrene, Pacheco o Urko, además de todos los que has mencionado. Aprendí mucho en esos 5 años y me ayudaron mucho. Estoy muy contento de haber pasado por una de las mejores canteras de España.

– Desde que salió de Zubieta ha jugado siempre en Segunda RFEF, así que es una voz autorizada para hablar de la categoría. ¿Cómo la definiría?

– Es muy complicada. Desde que me fui de la Real he buscado equipos que tuviesen proyectos para ascender en los que me pudiese quedar luego pero hasta el momento no ha podido ser. En la UD Logroñés me quedé a las puertas y en el Lleida se torció todo. Este año en el Real Unión estoy con muchas ganas.

– El domingo (17.00) visita el Stadium Gal uno de sus exequipos, el Gernika. Supongo que estarán con ganas de quitarse la espinita del último partido en casa.

– Todos en general, equipo, club y afición nos merecemos que los tres puntos se queden en casa. Creo que nos ha venido bien esta victoria para coger confianza y desde ya empezamos a preparar el partido para poder ganar. Es cierto que el Gernika viene con una dinámica buena pero nosotros somos el Real Unión y si lo hacemos bien nos podemos llevar la victoria.