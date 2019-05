«Creo que este mandato se recordará como aquél en el que arrancó Vía Irun» Arranque. El exministro De la Serna, junto al alcalde Santano. El programa de Gobierno que se aprobó hace cuatro años se ha cumplido en altísimo grado, aunque queda aún algún asunto pendiente I.M. IRUN. Sábado, 1 junio 2019, 00:23

A la espera de que el día 15 se constituya el nuevo Ayuntamiento, se puede decir que, con la sesión de ayer, la Corporación que ha regido el consistorio los últimos cuatro años ha terminado su labor. No ha sido un periodo fácil, pero gracias a la estabilidad que la suma de PSE y PNV dio al gobierno municipal en los dos años y medio primeros, el Programa de Gobierno se ha cumplido en un altísimo grado, pese a la ruptura de la coalición a año y medio del final del madato.

Han quedado sin desarrollar iniciativas como 'Talento made in Irun', los presupuestos infantiles y otras. No se ha podido atraer la inversión para el hotel previsto en San Juan, ni el Gobierno Vasco ha construido los apartamentos para jóvenes que se pactaron en el cruce de las calles Aduana y Larzabal. Dependiente de otra administración, en este caso de la Diputación, tampoco han llegado la liberalización del peaje de la A-8 entre Ventas y Behobia que recogía el programa ni, de momento, la residencia de Arbes. Quedan también en el debe el desarrollo de vivienda pública de Lastaola Postetxea en Behobia y reurbanizaciones de algunas calles: Lapice, Zubiaurre, Berio... Todo esto y algunas otras cosas no suma ni el 10% del contenido que en su momento acordaron socialistas y jeltzales. El resto se ha realizado, aunque en algunos casos con matices. Por ejemplo, impulsar el desarrollo en Zubieta de unas instalaciones deportivas que sustituyan las actuales de Plaiaundi, ante la paralización supramunicipal del desarrollo del ámbito como polígono de actividad económica, acabó derivando en el inicio de los trámites para trasladar las pistas a Txenperenea. La redacción del proyecto de la rotonda prevista al pie de la cuesta de Blaia se adjudicó hace casi dos años, «pero requiere permisos medioambientales de la Agencia Vasca del Agua URA porque afecta a la regata. Estamos negociando propuestas y diseños para alcanzar un acuerdo, una solución viable», explicaba el alcalde Santano, ya en funciones. Tampoco ha llegado a aprobarse el Plan Especial de Protección del Valle de Olaberria, encargado también hace más de dos años. «Pero ya está terminado. Lo importante era que se redactara sobre una base de amplio consenso como creo que finalmente se ha hecho y será de las primeras cosas que veamos llegar en el comienzo del nuevo mandato», aseguró.

De entre todo lo que estaba previsto y no ha llegado a resolverse, Santano destacó «la estación de autobuses, que en el programa consideramos construir en la calle Aduana, donde se encuentra el depósito de vehículos». Sin embargo, «no contábamos con la velocidad que ha cogido en estos años el desarrollo del espacio ferroviario». En una situación en la que «Vía Irun empezaba a dar pasos firmes y con un ritmo alto, no parecía lógico plantear una estación de autobuses en la calle Aduana, por muy próxima que estuviera al resto de la operación. Renunciamos a esa idea porque consideramos que era mejor plantear que la futura estación de tren lo fuera también de autobús y de Topo».

Vía Irun y más cosas

Precisamente, esa velocidad de crucero que ha cogido el proyecto es para Santano lo más destacable de este mandato. «Hemos hecho muchas cosas, muchas que afectan al día a día de mucha gente. Los locales de mayores en los barrios, el Espacio Palmera-Montero donde las asociaciones han realizado más de mil actividades, el autobús eléctrico, la pasarela de Behobia... Cada uno valorará la que para sí es más importante, pero yo creo que este mandato se recordará como el mandato en el que arrancó Via Irun: la desafectación de miles de metros cuadrados de suelo de los que se han retirado ya las vías; la firma del convenio por parte de Gobierno central, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento; el proceso de participación... Vía Irun ha hecho grandes progresos y en este nuevo mandato irán floreciendo más consecuencias de los pasos que hemos dado».