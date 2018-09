«Creo que llegamos bien al inicio del campeonato» Viernes, 7 septiembre 2018, 00:28

Jacobo Cuétara dio ayer su primera rueda de prensa previa a un partido liguero y apuntó que «hasta que no entremos en la competición no sabremos cómo estamos realmente, pero creemos que llegamos bien. Hemos evolucionado bastante durante agosto y eso es lo más importante, por encima de los resultados obtenidos». De la primera jornada comentó que «suele haber muchos nervios, no hay tanta fluidez, y lo importante es sacar el resultado».