«Creo que el equipo cada día está mejor y que vamos a ir hacia arriba»

El Real Unión recibe mañana en el Stadium Gal al Racing (17.00) | Juan Domínguez tiene claro que «para ganar vamos a tener que ser muy solidarios con y sin balón» BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:33

La liga sigue adelante para el Real Unión, que mañana afrontará un complicado encuentro en el Stadium Gal a partir de las cinco, ya que recibirá al líder del Grupo II, el Racing de Santander. Los irundarras siguen sin poder colocarse en zonas tranquilas de la clasificación porque les está costando ganar partidos. En diez jornadas han cosechado seis empates y solo dos victorias, lo que les deja, con doce puntos, a solo tres del puesto de promoción de descenso. El play-off ya está lejos, a siete puntos.

Aun así, Juan Domínguez explica que «tenemos la sensación de que en el 90% de los casos merecíamos algo más en los empates que hemos cosechado. Vamos a seguir con ilusión y perseverancia para intentar convertir esos empates en victorias. Creo que en lo que es el juego y estar en el partido, estamos más que bien, pero estamos fallando en los pequeños detalles. Estamos en un momento en el que de la nada nos hacen gol y eso nos está penalizando. Estamos jugando bien y no estamos excesivamente preocupados, aunque es verdad que los puntos no están llegando».

Insistiéndole en la preocupación que puede suponer ver al equipo en la zona media baja, el entrenador mantiene su discurso. «No estamos para nada preocupados por lo que dice la clasificación. Me dejo guiar por el día a día, por el trabajo que están haciendo los jugadores. Creo que en estas diez jornadas, menos en Logroño, hemos competido muy bien en todos los partidos. Estamos muchos equipos en un pañuelo».

En ese sentido, Juan Domínguez se muestra «convencido de que el equipo puede y va a ir hacia arriba. Estoy viendo día a día evolución en lo que está haciendo el equipo y así se lo transmito a los jugadores. Estamos entrenando muy bien, creo que el equipo está jugando cada vez mejor y estamos bien asentados en nuestra idea. Creo que vamos a ir hacia arriba a nada que consigamos ajustar algunas situaciones de los partidos que es lo que nos está impidiendo conseguir victorias a pesar de hacerlo bien».

«El Racing es el mejor»

Dejando a un lado la situación que atraviesa el equipo, al Real Unión y a su técnico le toca centrarse en el compromiso liguero de mañana contra el Racing de Santander, que es líder con veintitrés puntos y ha conseguido ganar siete de los diez partidos que ha disputado.

Domínguez no duda de que «el Racing es el mejor equipo de lo que llevamos de campeonato. Además de ser el que más presupuesto y más afición tiene... Pero dentro del campo seremos once contra once y en Gal hemos hecho buenos partidos. Estoy seguro de que les pondremos las cosas difíciles. Tenemos el convencimiento de que podemos ganarles».

Preguntado por el rival y por el tipo de partido que espera, el técnico cuenta que «nos vamos a medir a un equipo muy solvente, que concede muy poco atrás y que arriba cuenta con jugadores muy dinámicos y con gol, con mucha pegada. Nosotros vamos a tener que estar muy juntos, ser muy solidarios con y sin balón. Tendremos que hacer un partido muy completo para llevarnos los tres puntos».

Además, añade que «tenemos la sensación de que va a ser un partido importante, que vendrá gente de fuera. La plantilla ha demostrado que en este tipo de partidos se crece».