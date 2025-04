«Corro desde los tres años y medio»

Iñigo Aristizabal Irun Sábado, 26 de abril 2025, 19:58 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Hola, soy Ethan Ramírez, piloto de Yamaha R3 y corro en moto desde los tres años y medio». Puede que dentro de unos años recuperemos esta frase que dijo el irundarra de quince años en la presentación de la temporada en la plaza San Juan y en el vídeo veamos el brillo en sus ojos y la ilusión por apretar a fondo el acelerador y pisar el podio muchas veces.

Ethan Ramírez empezó en el motociclismo «gracias a mi padre, que tenía una Kawasaki. Veíamos las carreras en la tele y un día en un centro comercial vi unas motos pequeñas, probé y me gustó. Me apuntaron a una escuela en Donostia y desde entonces siempre he estado en este mundillo. He pasado por muchas motos y muchas etapas. Primero una Polini, luego una de 90 centímetos cúbicos, después con la 125 quedé segundo en el Campeonato de Cataluña y ahora estoy con la 300», que fue una de las que llevó a la presentación de la plaza San Juan e hizo rugir de forma espectacular, aunque en parado. «La Yamaha R3 es para circuitos y la Kawasaki 4,5 la utilizo para entrenar en tierra», aclaró.

Sólo tiene quince años, hará dieciséis en septiembre, pero le dedica muchas horas y muchos días al motociclismo. «Yo no he hecho otros deportes como fútbol por ejemplo que hacen la mayoría. Siempre motos». Encima de alguna o viéndolas en la tele. «Claro, veo todas las carreras, para intentar aprender. Y alguna vez he estado entrenando con pilotos que están en el Campeonato del mundo. Me he encontrado en algunos circuitos a David Alonso, Alex Rins, Alonso López y Joan Mir».

Actualmente, «entreno casi todos los fines de semana en una escuela de alto rendimiento, AG74, estoy haciendo el Campeonato de Cataluña con la R3 y la Copa España». Sus retos para esta temporada son «intentar ganar las carreras y ser campeón. Y si no, al menos luchar por ello».

Perder algo de peso

Para gobernar su moto, de más de 165 kilos, «hay que estar bien físicamente, por eso estoy también entrenando lo máximo que puedo, tanto cardio como fuerza. Ahora peso 65 kilos y creo que tendría que coger un poco más de masa muscular y bajar un poco de peso». Se estrenó en competición con esta máquina el 25 de abril de 2023 y con un sabor agridulce. «Iba tercero, pero me caí».

Le queda poco más de un mes para disputar la primera carrera de la temporada: «Empezaré el 25 de mayo en Castellolí, luego el 7 de junio corro en Jerez, el 13 de julio en Motorland Alcañiz y después hay más carreras en noviembre, en Navarra». Para conocer mejor el circuito catalán en el que empieza el campeonato, «el 3 de mayo iremos a entrenar allí. Vamos a practicar el circuito y a trabajarlo». A lo largo del año correrá en circuitos de diversos puntos de España.

Acudió a la presentación la alcaldesa Cristina Laborda, para reflejar el apoyo del Ayuntamiento de Irun a Ethan Ramírez, y destacó que «muchas veces en Irun hablamos de que tenemos múltiples deportes, múltiples especialidades. Si de algo nos podemos sentir orgullosos en la ciudad es que no destacamos solamente por una modalidad deportiva, sino que son muchas, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Desde los equipos grandes a deportistas de modalidades menos conocidas».

A Laborda le satisfacen ejemplos como el de este motociclista, que, «a pesar de su juventud ya se está abriendo un camino en en el mundo del motociclismo. Quiero agradecerle su trabajo, intenso, de todos los fines de semana quitando tiempo a su ocio, y animarle en este sueño que tiene de triunfar en el motociclismo, además llevando el nombre de Irun a todas partes».

