«Estoy convencido de que tenemos mucho margen de mejora» Martes, 2 octubre 2018, 00:24

Uno de los jugadores que más minutos está teniendo en este inicio de temporada es el irundarra Mario Capelete, que por fin ha encontrado la continuidad que buscaba en las últimas campañas.

Preguntado por la marcha del equipo, cuenta que «creo que estamos haciendo cosas bien, pero es verdad que los resultados no nos están acompañando. Creo que es cuestión de tiempo y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando bien e intentar corregir esos errores que estamos teniendo para encadenar alguna victoria».

Capelete añade que «la idea de juego que tenemos es bastante clara y creo que tenemos que seguir en la misma línea, pero sí que es verdad que nos está faltando algo para poder estar más cómodos en los partidos. Tenemos que intentar alargar los buenos momentos que tenemos durante los partidos para poder conseguir los tres puntos, que se nos están resistiendo. Estoy convencido de que tenemos mucho margen de mejora».

En lo personal no esconde que «estoy muy contento. Es mi tercer año seguido en el primer equipo, estoy en casa y no tengo ninguna queja. Además, estoy teniendo los minutos que otros años no tenía».