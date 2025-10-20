Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Contundente derrota del Mariño Real Unión en su visita al Tolosa

E. P.

IRUN.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

Comenta

El Mariño Real Unión cayó derrotado en la tarde del sábado en su visita al Tolosa por un contundente 4-0. El marcador de Usabal se mantuvo equilibrado hasta la recta final de la primera mitad, en la que las de Imanol Gómez se vinieron abajo encajando tres tantos. Ya en la segunda parte llegó el definitivo 4-0 para las locales ante un conjunto irundarra que continúa condicionado por las lesiones.

El Mariño Real Unión llega al parón liguero en séptima posición con 6 puntos. Retomará la competición el fin de semana del 2 de noviembre recibiendo en casa al Elorrio, tercero con 10 puntos.

