«Estoy contento por haber marcado en este momento tan importante» Ceberio marcó de esta manera el 1-0 ante el Vitoria. / F. DE LA HERA Jon Ceberio hizo el primer gol de la tarde en el triunfo de los txuribeltz y ahora «solo pensamos en sacar otros tres puntos en Lezama» O.T. IRUN. Martes, 7 mayo 2019, 00:55

El fútbol siempre deja protagonistas inesperados. En el último partido del Real Unión, y pasado el minuto 70, los irundarras necesitaban como el comer marcar para llevarse un triunfo más que necesario. Sobre el terreno de juego había hombres que deberían tener la responsabilidad del gol, pero el autor del 1-0 fue Jon Ceberio, que no había marcado esta temporada y que se estrenó en un momento vital para el equipo.

Preguntado por el triunfo y por lo bien que le han venido al Real Unión los tres puntos, el centrocampista no esconde que «después de la derrota de la semana pasada contra el Calahorra teníamos mucha necesidad de conseguir la victoria y así fue. Estamos muy contentos por el trabajo que realizamos y por los tres puntos que sumamos».

Ceberio también habla del gol que marcó, vital para los intereses del conjunto irundarra. «Por lo menos voy a acabar la temporada habiendo marcado un gol, que no está nada mal. Pero no tengo ninguna duda de que lo más importante es haberlo marcado en el momento en el que lo he conseguido, en un momento muy importante para el equipo por todo lo que nos estamos jugando en este tramo final del campeonato».

A partir de ahora queda dejar a un lado la alegría por el gol marcado y por el triunfo ante el Vitoria. Toca pensar en la penúltima jornada, la que enfrentará al Real Unión con el Bilbao Athletic en Lezama. El partido se jugará el domingo a las seis de la tarde en horario unificado.

El jugador unionista tiene claro que «estamos en una situación en la que todos los partidos son muy importantes y a partir de ahora solo podemos pensar en ir a Lezama a sumar los tres puntos que se van a poner en juego porque los necesitamos para alcanzar el objetivo por el que estamos luchando».