«Hay que contar las buenas historias de la industria tecnológica que hay en esta ciudad» I.M. IRUN. Domingo, 13 enero 2019, 00:10

Atelei tiene su oficina en el edificio circular del polígono Arretxe-Ugalde. Está puerta con puerta con el centro de empresas que en el mismo inmueble tiene Bidasoa activa. «Nosotros empezamos justo en ese vivero», recuerda Iván Piquer. «Cuando salimos, tampoco es que nos fuéramos muy lejos».

Atelei es una empresa de ocho trabajadores, pero la mayoría no van a la oficina, «trabajan desde casa, en remoto. Aquí no hay horarios, se trabaja por proyectos. Uno de los ingenieros es chino y está en China. Hay otro en Letonia, pero también uno en Hondarribia y otro en El Pinar». Ahora están planeando ampliar plantilla «para fortalecer la parte comercial y darnos a conocer. Es que nos conocen más en Holanda que aquí», dice Piquer.

«No hace mucho me encontré con una persona de una multinacional con la que habíamos trabajado y me preguntó qué tal nos iba y le dije que muy bien. Me preguntó dónde estábamos ahora y contesté que dónde siempre y se sorprendió. '¿Ah, pero seguís en Irun?'. Como si fuera incompatible, como si para que nos fuera realmente bien tuviéramos que irnos de Irun. Me fastidió mucho. En Irun hay tejido industrial y hay tecnología. Hay gente que tiene verdadero valor, haciendo cosas chulísimas y súper tecnológicas. Hay buenas historias pero no se conocen. Hay que contarlas para mostrar hacia fuera y hacia dentro que ésta no es una ciudad dormitorio, que hay mucha gente trabajando en proyectos súper interesantes y motivar a los futuros emprendedores».

Piquer comenta que en Atelei mantienen contacto con «los emprendedores del vivero de Bidasoa activa, que los tenemos en la puerta de al lado. Nos gusta tomar un café con ellos y que nos cuenten qué hacen. Si podemos ayudarles a prototipar un producto, lo hacemos ¡y les pedimos que lo tengan presente el día que triunfen! A veces, simplemente les explicamos la pega que tiene tal subvención o que con tal inversor es mejor ni hablar. En el emprendizaje no hace falta vivirlo todo. Hay cosas que es mejor que te las cuenten».