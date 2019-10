«Si no contamos lo que nos pasa en el ámbito privado, no cambiarán las cosas» En la biblioteca. Laura Freixas, minutos antes de pronunciar su conferencia en la Biblioteca Municipal de Irun. / F. DE LA HERA La Biblioteca CBA celebró el Día de las Escritoras con una conferencia y la presentación del último libro de Laura Freixas MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Domingo, 20 octubre 2019, 00:49

La Biblioteca CBA ha celebrado esta semana el Día de las Escritoras, con una lectura pública de textos de 19 autoras, acompañada al piano por Esther Barandiaran y con la conferencia titulada 'A mí no me iba a pasar, en la tradición de la literatura de mujeres', a cargo de una invitada de lujo: Laura Freixas. Escritora, columnista, autora de varias novelas y ensayos, estudiosa y promotora de la literatura escrita por mujeres y presidenta durante casi una década la asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura, Laura Freixas es, hoy en día, uno de los referentes del feminismo en España.

La escritora catalana residente en Madrid habló en Irun de su último libro 'A mi no me iba a pasar' (Ediciones B), una autobiografía valiente, lúcida y honesta en la que narra con ironía y sin victimismo una etapa de su vida (1985 a 2003), dominada por sus experiencias como ama de casa y madre (biológica y adoptiva). Pero Laura Freixas no habló en el CBA sólo de su último libro, sino también de lo que representa «en un contexto que he necesitado recorrer y entender para escribirlo», dijo la autora.

Tras compartir con el público asistente lo que para ella ha supuesto la literatura y hacer un recorrido por los libros y estudios que la han llevado a explicar intelectualmente sus propias experiencias vitales y las de tantas otras mujeres, definió su última obra como «el libro de mi vida, en los dos sentidos».

«Me he sentido arropada y reforzada con las mujeres con las que he compartido mis experiencias»«Soy feminista, pero alimentaron mi imaginación con la bella durmiente y la Cenicienta»

'A mí no me iba a pasar' «es una autobiografía que empieza cuando conozco al que será mi marido y termina cuando me voy a divorciar. De mi faceta de escritora, hablo poco. Hablo, sobre todo, de cómo me fui convirtiendo, un poco sin comerlo ni beberlo, porque esa no era mi intención, en un ama de casa y madre, que además escribía, pero fundamentalmente en un ama de casa y madre, hasta sentir que había caído en una trampa y que estaba en una especie de jaula que era, justamente, aquella que yo creía que iba a evitar».

'A mi no me iba a pasar' es una narración que te atrapa desde el primer capítulo, en la que Laura Freixas no teoriza, aunque para escribirla la autora haya tenido que «entender lo que me ha pasado. Hablo de la educación, no de lo que aprendí en el colegio, sino de los mensajes contradictorios que recibí de mi entorno. Por una parte, en tanto que somos miembros de una sociedad capitalista, recibimos el mensaje de &ldquotú puedes, lo vas a conseguir, persigue tus sueños, el cielo es el límite'', o sea, el mensaje que formatea al individuo solitario y competidor. Al mismo tiempo, recibes el mensaje de &ldquosé complaciente y conciliadora, lo importante es que tengas una buena pareja, que tengas hijos, que hagas felices a los que te rodean'', que es absolutamente contradictorio e incompatible con lo anterior».

El amor romántico

Esa lucha interna es uno de los hilos conductores del libro. El otro, es el sueño del amor romántico. «Yo me he preguntado, siendo feminista desde que tengo uso de razón, porque mi madre lo era antes que yo, cómo puede ser que haya caído en el sueño del amor romántico. Yo era feminista, pero creía en el príncipe azul. Yo era feminista en cuanto a las ideas, pero en cuanto a la imaginación narrativa, a mí, como a todas, me habían alimentado con La bella durmiente, Cenicienta, Madame Bovary y La Regenta, es decir, con historias de mujeres que viven por y para el amor».

'A mí no me iba a pasar', habla de la discriminación profesional en el mundo de la cultura, donde Laura Freixas ha desarrollado su trabajo como traductora, crítica literaria, editora y escritora, pero sobre todo trata sus encuentros y desencuentros con la maternidad, los tratamientos de fertilidad, el embarazo, el parto, la adopción «y la vida de ama de casa, de sus atractivos y placeres con los que yo no contaba», dice. «Cuando hablamos de la desigualdad, sólo hablamos de limitaciones y restricciones; no nos damos cuenta de que el papel de ama de casa no es sólo palo, sino también zanahoria. Tiene muchas ventajas, como la irresponsabilidad, la pereza y el encanto de la vida en casa, que lo tiene».

Para publicar 'A mi no me iba a pasar', Laura Freixas ha tenido que exponerse «como una persona con sus flaquezas, debilidades y contradicciones», contar cosas «muy íntimas» y exponer a terceros. Frente autores que piensan que el escritor debe tener toda la libertad para hablar sobre cualquiera, Freixas cree que «eso sería una abuso de poder. Pero tampoco creo que por respeto a terceros tengamos que estar siempre calladas. Es especialmente gravoso para las mujeres, porque vivimos más en el ámbito privado que ellos y si no podemos contar lo que nos pasa en el ámbito privado, nunca vamos a poder cambiar las cosas».

En el capítulo de agradecimientos, a la hora de lanzarse a escribir y publicar 'A mí no me iba a pasar' , Laura Freixas cita a las mujeres «con las que he podido compartir mis experiencias, sentir que lo que me ha pasado no me ha pasado sólo a mí, que no era mi culpa, sentirme comprendida, arropada y reforzada». Concretamente, hace referencia a las mujeres de Clásicas y modernas, la asociación por la igualdad de género en la cultura, «a la que espero haber contribuido con este libro».