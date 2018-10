SPI considera insuficiente que el proceso de participación sobre la ampliación del CBA se limite al Consejo Asesor de Cultura Se mostró igualmente crítico con la participación sobre el uso de Ikust-Alaia que se realizará también en el consejo asesor, en este caso, de Patrimonio M. A. I. IRUN. Jueves, 18 octubre 2018, 00:15

El portavoz de Sí se Puede Irun, David Soto, se mostró ayer muy crítico porque, según dijo, el Gobierno ha comunicado a su grupo y al resto de la oposición que el proceso de participación ciudadana relativo a la futura ampliación del CBA «se va a limitar al Consejo Asesor de Cultura». En este órgano están representados «todos los grupos políticos municipales y asociaciones y colectivos del mundo de la cultura», indicó. «Pero la realidad es que no hay mucha participación, no aglutina a muchas entidades y, sobre todo, no hay ninguna representación de la juventud. No lo entendemos cuando hablamos de la segunda fase del CBA, pensada como un Gaztegune, al menos así lo reflejamos nosotros hace un año en una enmienda al presupuesto» que se aprobó.

En cualquier caso, lo consideran un proceso «insuficiente», muy alejado de su propuesta de llevar la participación «a institutos y a espacios de reflexión en el propio CBA». Soto criticó «la improvisación y las prisas» que auguran que «la chapuza está asegurada».

El edil criticó también que en la comisión de Cultura se anunciara igualmente que el proceso de participación para el uso futuro de Ikust Alaia se vehiculice a través del Consejo Asesor de Patrimonio, «de reciente creación aunque había una reivindicación desde hace tiempo». El consejo lo forman los grupos municipales y asociaciones y colectivos sociales, «pero de momento sólo ha tenido una sesión, la de su constitución». Además de considerar que «no es el modo» de llevar adelante la participación en este caso, lo calificó de «postureo, paripé y tomadura de pelo» porque, afirmó, «está en estudio desde hace meses por parte de una empresa externa el proyecto museológico».

Modificación de crédito

Soto aprovechó su comparecencia para hablar también de la negociación con el delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, sobre la modificación de créditos que espera que se cierre «esta semana». Destacó que Páez no ha solicitado que se retire ninguna propuesta de las que SPI, PNV y Bildu incluyeron en su propuesta alternativa a la del Gobierno y en la que se mantenía en torno a la mitad de las propuestas iniciales del delegado. «Sólo nos pide que incorporemos algunas de las que le quitamos», apuntó Soto.