El conservatorio de Irun, eje común de Folkesí, que toca en la calle Escuelas mañana

Folkesí, banda de música folk, repite este año en la ciudad y actuará mañana sábado en la calle Escuelas. El concierto, que comenzará a las 22.00 horas, contará con las 25 canciones del repertorio de música folk del grupo, un estilo originalmente muy popular en Irlanda. Su amor por este género queda reflejado en el logotipo de la banda: un trébol verde sobre las letras que conforman 'Folkesí', en una tipografía de inspiración irlandesa.

El grupo, que inició su gira estival el mes pasado en Astigarraga, cuenta con dos versiones para interpretar su repertorio: la que resonará ante la fachada del Museo Oiasso, de corte folk, y la versión rock. Esta última, según afirma el vocalista, Beñat Pérez, se emplea en conciertos de mayor magnitud, como el que ofrecieron recientemente en el Kiosko del Boulevard de Donostia. Una actuación que Pérez recuerda como «muy especial», en el que pusieron «a cientos de personas a bailar» y dejaron la plaza «patas arriba». Sin embargo, para él, el momento más emotivo fue en Errenteria, su localidad natal: «Tocamos en las fiestas en la plaza de mi pueblo, para toda mi familia, para todos mis amigos».

El concierto del sábado, que durará aproximadamente dos horas y cuarto, reunirá a cuatro músicos con sus respectivos instrumentos –flauta, violín y guitarra– para deleitar al público con versiones folk de cantantes y grupos nacionales e internacionales. Pérez destaca con orgullo la colaboración del batería del grupo Sorotan Bele, a quienes dedican cuatro canciones consecutivas en su repertorio, y que ha participado en algunos de sus conciertos. Para estos amantes de la música celta, no podía faltar un homenaje a Celtas Cortos, con cuyo tema 'Fiesta' –original del grupo The Pogues– cierran sus actuaciones.

Folkesí, que ha «crecido en número de integrantes» y «en musicalidad» a lo largo de los años, tiene ahora su mirada puesta en los festivales.