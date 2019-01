«Somos conscientes de que hay que dar alternativas de aparcamiento a los residentes» Nuevo parking. El aparcamiento en superficie de Arbesko Errota aportó 72 plazas en 2015. / F. DE LA HERA La delegada de Movilidad, Cristina Laborda, defiende un modelo que prioriza «al peatón y al transporte público, pero tenemos en cuenta el vehículo privado» IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 25 enero 2019, 00:23

El aparcamiento se ha convertido en un gran problema para la mayoría de ciudades. El incesante aumento de vehículos en los entornos urbanos entorpece la circulación y dificulta el estacionamiento.

En algunas de las mayores urbes del continente han empezado a adoptar medidas radicales. Oslo ha quitado todas las plazas de aparcamiento en una superficie de casi 2 kilómetros cuadrados del centro y prevé prohibir la circulación de coches. En Zurich, desde 1996 ya no se añade aparcamiento en superficie (si se habilita uno en una reurbanización, es a costa de que desaparezca otro) y todo es de pago y limitado a dos o tres horas máximo. En París, desde 2003, el aparcamiento en superficie se ha ido sustituyendo por subterráneo: en 15 años se han eliminado 15.000 plazas.

En esa misma línea pero con más suavidad, en Irun el Ayuntamiento viene «trabajando en actuaciones para hacer una ciudad más amable», afirmó la delegada de Obras y Movilidad, Cristina Laborda. Mencionó la reurbanización de la calle San Marcial, la que está a punto de terminar en la calle Hondarribia o la recién comenzada en el interior de la glorieta de la plaza Juan Vollmer. Son proyectos que encajan en «un modelo de ciudad amable que prioriza al peatón, a la bicicleta y al transporte público», para los que, generalmente, se gana espacio a costa del que ocupan los coches. Es decir, que todas esas operaciones, han reducido el número de aparcamientos en las calles. «Somos conscientes, no obstante, de que hay que dar al ciudadano alternativas, especialmente a los residentes en los diferentes barrios».

Entre las medidas adoptadas en ese sentido desde el Ayuntamiento de Irun, Laborda citó los nuevos modelos de acceso a las plazas de los aparcamientos subterráneos públicos. «En El Pinar, de 281 plazas, 157 (un 55,8%) están ocupadas, la mitad de ellas con los nuevos bonos de 30 euros al mes». En San Juan, en la planta de residentes, la ocupación alcanza ya «el 66% y quedan libres 71 de las 212 rayas», mientras que en Pío XII hay «138 abonos de distinto tipo en un parking de 175 plazas».

La delegada mencionó también el parking de Ficoba, gratuito por el día tanto si hay feria como si no. «Sirve de parking disuasorio porque desde allí al centro hay 15 minutos a pie. En 2018, registró más de 120.000 entradas y tiene adjudicados los 100 abonos nocturnos de pago». También está «al 100%» la tramitación de los 62 abonos acordados por el consistorio con el aparcamiento soterrado de Palmera Montero durante la obra en Vollmer.

También en superficie

Laborda recordó que las acciones relacionadas con las plazas bajo tierra no han sido las únicas en este mandato en el que, «allí donde se ha podido, se han creado plazas en superficie, como con los nuevos parking de Harrobieta (54 plazas) y Arbes (72)». También se han instaurado plazas exclusivas de residente en Señor de Aranzate (44) y Cipriano Larrañaga (34). «En resumen, hemos buscado fórmulas diversas: alquiler casi a la carta, OTA con tarjetas de residente, plazas específicas de residentes y, donde hemos podido, más aparcamiento. ¿Suficiente? Para unos sí, para otros no; lo que sí sabemos es que creando más aparcamiento no se soluciona el problema: se llena también, además, con coches que ni siquiera son de la ciudad. Se refleja en cada estudio que hacemos».