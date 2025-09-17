Las conferencias sobre memoria democrática registraron 262 asistentes

El área de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación ha realizado un balance «muy positivo» de las actividades organizadas con motivo del 89 aniversario ... de la ocupación de Irun y las vulneraciones de los Derechos Humanos posteriores.

Desde el área, en colaboración con las asociaciones memorialistas de la ciudad y agentes sociales, se perfiló un programa de actividades que se desarrolló del 2 al 11 de septiembre y que incluían cinco conferencias, un acto institucional y una exposición.

Las conferencias fueron ofrecidas los días 2, 3, 4, 9 y 11 de septiembre en el Espacio Palmera Montero y recibieron a un total de 262 asistentes. Los ponentes Franck Dolosor, Koldo San Sebastián, Jon Hernández, Miguel Usabiaga, Peli Lekuona, Xabier Irujo y Koldo Salinas ahondaron en temas muy diversos relacionados con el 89 aniversario; desde la proclamación de la II República, la Guerra Civil en la ciudad, el éxodo, la II Guerra Mundial y la represión posterior.

Del 2 al 7 de septiembre, y organizada por Antxeta Irratia, pudo visitarse la exposición 'Deserriratuen memoriaren zubia'. El 5 de septiembre se organizó un acto institucional en conmemoración del 89 aniversario que contó con la participación de todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento, asociaciones y ciudadanía en general.

El concejal de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación, Gorka Álvarez, ha expresado su «satisfacción por haber tenido la oportunidad de organizar estas iniciativas desde el área», y a su vez ha transmitido «el más sentido agradecimiento a la Asociación Republicana Nicolás Guerendian, Kepa Ordoki Memoria Elkartea y Antxeta Irratia por proponer actividades y participar en las mismas, así como a todos los ponentes y ciudadanía en general por responder de una manera tan buena a estas iniciativas mostrando gran interés e inquietud». Esa positiva valoración de las jornadas supone un impulso para «seguir trabajando de cara al 90 aniversario», indican desde el área.