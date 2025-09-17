Las conferencias sobre memoria democrática registraron 262 asistentes

IrunLas conferencias sobre memoria democrática registraron 262 asistentes
El Ayuntamiento hace un balance «muy positivo» de las jornadas realizadas con motivo del 89 aniversario de la ocupación de Irun
M. A. I.
Irun.
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:00
El área de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación ha realizado un balance «muy positivo» de las actividades organizadas con motivo del 89 aniversario ... de la ocupación de Irun y las vulneraciones de los Derechos Humanos posteriores.
Desde el área, en colaboración con las asociaciones memorialistas de la ciudad y agentes sociales, se perfiló un programa de actividades que se desarrolló del 2 al 11 de septiembre y que incluían cinco conferencias, un acto institucional y una exposición.
Las conferencias fueron ofrecidas los días 2, 3, 4, 9 y 11 de septiembre en el Espacio Palmera Montero y recibieron a un total de 262 asistentes. Los ponentes Franck Dolosor, Koldo San Sebastián, Jon Hernández, Miguel Usabiaga, Peli Lekuona, Xabier Irujo y Koldo Salinas ahondaron en temas muy diversos relacionados con el 89 aniversario; desde la proclamación de la II República, la Guerra Civil en la ciudad, el éxodo, la II Guerra Mundial y la represión posterior.
Del 2 al 7 de septiembre, y organizada por Antxeta Irratia, pudo visitarse la exposición 'Deserriratuen memoriaren zubia'. El 5 de septiembre se organizó un acto institucional en conmemoración del 89 aniversario que contó con la participación de todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento, asociaciones y ciudadanía en general.
El concejal de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación, Gorka Álvarez, ha expresado su «satisfacción por haber tenido la oportunidad de organizar estas iniciativas desde el área», y a su vez ha transmitido «el más sentido agradecimiento a la Asociación Republicana Nicolás Guerendian, Kepa Ordoki Memoria Elkartea y Antxeta Irratia por proponer actividades y participar en las mismas, así como a todos los ponentes y ciudadanía en general por responder de una manera tan buena a estas iniciativas mostrando gran interés e inquietud». Esa positiva valoración de las jornadas supone un impulso para «seguir trabajando de cara al 90 aniversario», indican desde el área.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.