Irun

Conferencia en torno al racismo esta tarde (19.00) en la A VV de Larreaundi

M. A. I.

IRUN. Bajo el título 'La mirada feminista y antirracista de las mujeres racializadas', esta tarde tendrá lugar una conferencia a cargo de Jeanne Rolande Dacougna, investigadora, asesora y activista feminista contra el racismo.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

La cita, con entrada libre, comenzará a las 19.00 horas en la Asociación de Vecinos Larreaundi-Olaberria, situada en la calle Iñigo de Loyola. Se ofrecerá servicio de traducción para aquel que lo necesite. Bajo el mismo hilo conductor, desde Parean Elkartea, Bidasoa Etorkinekin, Irungo Harrera Sarea y BorBor hausnarketa kolektiborako plaza se ha programado otra jornada para el martes día 30, que tendrá lugar en el puente Avenida.

La propuesta arrancará a las 18.00 horas con Asier Gogortza (Ipurtargien dantza) y posteriormente, a las 18.30 horas, tendrá lugar una mesa redonda bajo el título 'Muga Arrazista ulertu, muga suntsitzeko'. Participarán en el encuentro del próximo martes Ignacio Mendiola, autor del libro 'La danza de las luciérnagas', Eñaut Aramendi, de Bidasoa Etorkinekin, y Oihana Galardi, de Irungo Harrera Sarea.

En el caso de meteorología adversa, el acto se trasladará al Espacio Palmera-Montero.

