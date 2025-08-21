«En nuestros conciertos existe un equilibrio entre lo que llevamos escrito y la improvisación»

Joaquín Pardinilla Sexteto es un grupo musical que combina ritmos tradicionales y modernos, liderado por Joaquín Pardinilla desde hace más de 20 años. El proyecto ... viene consolidándose en la escena musical tanto por su creatividad como por la calidad interpretativa. Este domingo, dentro de la programación del Bidasoa Folk, se acercarán a la plazoleta del Juncal para actuar hacia las 21.10 horas.

–¿De qué manera sienten que ha evolucionado su sonido en estos 20 años?

–Una de las características es que se ha instrumentado el folclore. El último disco, 'Víspera', es muy melódico y acústico. Ahora he empezado a preparar un nuevo trabajo que será, probablemente, un disco más amplio, centrado en la reflexión sobre los ritmos: tanto patrones rítmicos tradicionales como otros que simplemente me interesan y con los que quiero experimentar.

–¿Hay alguna pieza o arreglo que les apetezca especialmente compartir con el público del Bidasoa Folk?

–Me gusta especialmente un tema del primer disco que hicimos como quinteto en 2003, llamado 'Maskum', que todavía rescatamos y que interpretaremos en este concierto, ya que representa un poco el comienzo de todo. También incluiremos otro tema, en este caso tradicional, llamado 'El Ciervo', que hicimos para uno de los discos y que está relacionado con la danza aragonesa.

–¿Qué artistas o tradiciones aragonesas han marcado la identidad del sexteto?

–En cuanto a grupos aragoneses dentro de la música instrumental, hay muy pocos, por no decir ninguno, ya que la mayoría se centra en la canción, que también tiene su valor. Nosotros, sin embargo, nos mantenemos en la línea instrumental. Creo que el grupo que de alguna manera marcó nuestro camino fue Chicotén, la primera banda realmente potente de la música aragonesa, que nos hizo ver que existían posibilidades y nuevos caminos por explorar.

–¿Cómo llevan el directo?

–La improvisación es esencial. Existe un equilibrio muy importante entre lo que está escrito, los arreglos para los seis, y las partes de improvisación. Hubo un tiempo en el que incluso practicamos la improvisación colectiva, aunque hace ya varios años dejamos ese camino. Creemos que es fundamental mantenerse en equilibrio, y en las partes improvisadas nos gusta trabajar siempre en función del tema, del concepto que presenta cada composición. Allí es donde el solista tiene total libertad, como siempre ha sido.