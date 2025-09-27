Conciertazo de Janus Lester en el CBA

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El ciclo de concierto Irun Zuzenean continúa llenando la nueva sala del recién estrenado Centro de Cultura y Creatividad CBA. El grupo Janus Lester, capitaneado por la singular personalidad del músico beratarra Jokin Pinacho, fue el plato fuerte de la sesión del viernes por la noche. Los muchísimos asistentes a la actuación disfrutaron de los mejores temas de la banda que ofreció un concierto muy potente precedido por la actuación de Isora, el dúo de Ainhoa Pérez Echepare y Álvaro Rey de Viñas que viaja entre el flamenco y la electrónica.