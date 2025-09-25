Concentración frente a las residencias

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa secundaron ayer la segunda jornada de huelga del mes de septiembre. En ese contexto, se llevaron a cabo durante la mañana concentraciones frente a las residencias de Cruz Roja y Ama Xantalen para «exigir a las empresas y a la Diputación que acaben con la brecha salarial existente entre las plantillas directas y subcontratadas, así como para exigir contratos de jornada completa» de cara a la negociación del nuevo convenio, según apuntan desde el sindicato ELA.