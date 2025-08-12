Competición, ambiente festivo y novedades en la Travesía de Txingudi Bidasoa XIX incorporó a la XIX edición del evento una prueba popular de 700 metros que contó con 18 participantes

La prueba de categoría absoluta registró una alta participación, por encima de los 200 nadadores y nadadoras.

La Travesía de la Bahía del Txingudi contó este año con una novedad impulsada por el Club Bidasoa XXI, organizador de la cita: una prueba popular de 700 metros dirigida a adultos que quisieran iniciarse en la competición de nado en aguas abiertas.

«Este año añadimos una prueba más para adultos, con una distancia de 700 metros», explicó el director técnico del club, Javier Iguiñiz. Hasta este año, el evento contaba con dos recorridos: uno largo, de 2.500 metros, y otro infantil, de 700 metros. La nueva prueba popular tuvo como objetivo atraer a quienes no se sentían preparados para afrontar la prueba larga. «No todo el mundo puede completarla con éxito; requiere entrenamiento», recordó el responsable del club.

Categoría Absoluta

Masculino. Haigor Aranguren (31 39), Enaitz Goñi (31:42) y Unai Arruabarrena (32:31)

Femenino. Almudena Prior (40 00), Reka Kocsis (40:29) e Irune Ausan (41:14).

Categoría Popular

Masculino. Enzo Sierra (13 05), Sergio de las Heras (15:25) y Marcelo Unda (15:40).

Femenino. Agurtzane Crespo (15 56), Amaya Churruca (19:13) y Alaitz Ajuria (19:20).

Categoría Infantil

Masculino. Jon Lumbreras (9 52), Unax Etxabe (10:03) e Ibai Aguinagalde (11:18).

Femenino. Garazi Azkue (10 38), Julia Martínez (11:14) y Katixa Barros (11.34).

La nueva propuesta tuvo una excelente acogida, con dieciocho participantes. Todos ellos lograron completar el recorrido.

La jornada estuvo marcada por el viento del oeste, que tuvo doble efecto. Por un lado, ayudó a mantener alejadas a las carabelas portuguesas, mejorando las condiciones en el agua. Sin embargo, por otro, dificultó el avance de los nadadores y complicó la labor de los organizadores para colocar las boyas de señalización del recorrido.

Las pruebas se desarrollaron a partir de las 16.00 con un ambiente competitivo pero también festivo, «fiel al espíritu de la travesía». El triunfo en la categoría absoluta fue para el donostiarra Haigor Aranguren con Enaitz Goñi y el irundarra Unai Arruabarrena detrás. Almudena Prior fue la primera mujer seguida por dos irundarras, Reka Kocsis Cabezas e Irune Ausan. Jon Lumbreras ganó en infantil con la hendairra Garazi Azkue como primera femenina y en la popular se impusieron Enzo Sierra, de Tudela, y Agurtzane Crespo, de Urruña.

Grupo escolar en Hondarribia

El club de Natación Bidasoa XXI ha anunciado, por otra parte, la puesta en marcha de un grupo de natación escolar en Hondarribia para el que se ya se ha abierto la inscripción. Está dirigido a niños y niñas de 8 a 10 años. Este grupo desarrollará su actividad en Hondartza Kiroldegia y los interesados deben llamar al 686483974.