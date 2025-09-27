La comparsa de la Irungo Atsegiña ya es patrimonio cultural de la ciudad

Joana Ochoteco irun. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La comparsa de gigantes y cabezudos de la Irungo Atsegiña ya es oficialmente patrimonio cultural de la ciudad. Así lo aprobó el Pleno en su sesión ordinaria de este mes por unanimidad de los grupos políticos. El conjunto de la Corporación dio el visto bueno a la declaración institucional que acuerda el reconocimiento, así como «el carácter patrimonial, histórico y cultural de la comparsa», cita el texto.

La declaración define a los gigantes y cabezudos de la Irungo Atsegiña como «una expresión cultural singular con raíces documentadas en el siglo XIX y continuidad viva hasta la actualidad». Asimismo, recoge el compromiso de «explorar la posibilidad de establecer un marco de colaboración institucional con la Sociedad Irungo Atsegiña para asegurar la continuidad, el buen estado y la dignificación de este patrimonio cultural».

El presidente de la sociedad, Jesús Rubio, tomó la palabra durante la sesión plenaria para expresar su agradecimiento por este reconocimiento hacia una comparsa que «es patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Nos dimos cuenta cuando iniciamos la restauración» de las figuras: «son algo que está en el corazón de los iruneses e irunesas». Custodiar y mantener ese patrimonio supone «una gran responsabilidad» para la sociedad Irungo Atsegiña, «y entendemos que necesita reconocimiento. Este primer paso es un gran empujón para continuar trabajando en mantenerlo».

Valoración de los portavoces

El portavoz del grupo Popular, Iñigo Manrique, expresó que «cuando hablamos de la Irungo Atsegiña a todos nos vienen a la cabeza buenos momentos relacionados con la fiesta. Detrás de esta percepción hay muhco más: no es fiesta pura y dura, es la fiesta al servicio de unos valores como el respeto, la honradez y el compromiso con los más desfavorecidos. La comparsa de gigantes y cabezudos hunde sus raíces en estos valores».

Desde Elkarrekin Podemos, el portavoz David Nuño aseguró que «son muchos los colectivos que trabajan y aportan en la dinamización cultural de nuestra ciudad, y estamos profundamente agradecidos por la labor que realizan. Queremos agradecer la labor social, cultural y de representación del municipio que realiza la Irungo Atsegiña».

Oihana Brionez, portavoz de EH Bildu, corroboró ese carácter de la comparsa como «símbolo» de Irun y agradeció a la Irungo Atsegiña «todo el trabajo que realizáis. Entendemos, también, esta declaración como un primer paso, que siempre es importante», expresó en euskera.

Desde EAJ-PNV, el portavoz Gorka Álvarez calificó de «muy merecido» el reconocimiento: recordó cómo la Irungo Atsegiña «durante más de un siglo ha trabajado por esta ciudad y se ha convertido en una institución de referencia». Definió la comparsa de gigantes y cabezudos como «un referente cultural» para distintas generaciones; y recordó que sobrevivió al incendio de la ciudad de 1936 en el que tanto patrimonio se perdió. Agradeció a la Irungo Atsegiña haberla conservado hasta la actualidad, logrando que «Irun cuente con una comparsa de gigantes y cabezudos totalmente restaurada con tanto esfuerzo y una ilusión contagiosa».

Nuria Alzaga, portavoz de Socialistas de Irun, aseguró que «hablamos de historia, identidad y emoción compartida. Los gigantes y cabezudos forman parte de la memoria de varias generaciones de iruneses e irunesas; para muchos niños y niñas son mucho más que figuras. En cada salida, en cada danza y cada carrera los gigantes y cabezudos nos recuerdan que la fiesta, la memoria y la identidad de Irun se viven en las calles uniendo generaciones en un mismo latido».

Reconocimiento en octubre

La alcaldesa, Cristina Laborda, subrayó que la unanimidad plenaria «es el mejor reconocimiento que puede haber. Es una muestra clara de que toda la ciudadanía de Irun, a través de los representantes institucionales en el Pleno, sabe valorar como se merece la comparsa de gigantes y cabezudos de la Irungo Atsegiña. Patrimonio, identidad y gratitud son las tres palabras que mejor simbolizan lo acordado aquí, y van a tener continuidad en el futuro más cercano, dentro de tres semanas, con un acto de reconocimiento». Será el 18 de octubre en la Sala Capitular del Ayuntamiento.