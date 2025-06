La compañía Tipi Tapa celebró un brillante desfile

Joana Ochoteco Irun Jueves, 26 de junio 2025, 20:52 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

Con su txapela, pañuelo y fajín rojos, la sonrisa a juego y el abanico en la mano, Pilar Fagundo desfiló este jueves como la flamante cantinera de la compañía Tipi Tapa.

El programa de paseos saludables que se celebra semanalmente realiza, desde hace años, esta cita especial con aires sanmarcialeros. Este jueves, la tropa ataviada de rojo y blanco formó minutos antes de las 10.00 frente al Centro Social Luis Mariano, punto de partida habitual del Tipi Tapa. Hasta allí se acercaron la alcaldesa, Cristina Laborda, y el delegado de Bienestar social, Josu Iguiñiz, que aplaudieron a Pilar en sus primeros pasos como cantinera.

Vecina de Belaskoenea de 82 años e integrante de la asociación de mayores Sorosartxa, Pilar Fagundo participa cada martes y cada jueves en las rutas habituales del Tipi Tapa, pero la de este jueves fue, sin duda, la más especial de todas: «Este año me ha tocado ser cantinera y ha sido una alegría muy grande», aseguraba.

Su elección no le pilló del todo por sorpresa: «ya me imaginaba que en algún momento me tocaría, porque a las que tenemos de ochenta para arriba nos van eligiendo. La que quiere sale, y la que no quiere, no», pero Pilar no tuvo dudas: «Claro que sí, yo me apunto a todos los saraos». Y le encantan los sanmarciales «de siempre. Vine a Irun» desde su Perales del Puerto natal «a los trece años. He hecho toda mi vida aquí; mis hijos han nacido aquí, mi marido ha desfilado en la compañía Belaskoenea desde que se fundó hasta hace dos años», contaba.

Con toda su ilusión, Pilar arrancó ese paseo sanmarcialero muy bien acompañada: a su lado estaba María Pérez que, en 2017 y con 88 años, fue la primera cantinera del Tipi Tapa. Ahora, con 95, no quiso faltar a la cita festiva y desfiló junto a su sucesora. Gema Erro llevaba el altavoz desde el que sonaban las marchas del Alarde que marcaron el ritmo de la ruta. A su señal, la compañía se puso en marcha con la cantinera en cabeza, arrancando los aplausos de transeúntes, vecinos e incluso trabajadores de oficinas y comercios que se asomaron al paso del Tipi Tapa. Variaron su ruta habitual y patearon el centro de la ciudad en el mejor de los ambientes.

ElTipi Tapa es un programa dirigido a personas a partir de 60 años que promueve la actividad física y las relaciones sociales. Los participantes realizan paseos de, aproximadamente, una hora y media de duración. No es necesaria inscripción previa para participar: basta con acercarse los martes y los jueves a las 10.00 al Centro Social Luis Mariano.

