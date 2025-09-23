Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Commerce Lab acoge mañana un encuentro abierto a comerciantes

Es la última de las reuniones dirigida a compartir información y propuestas con el sector

M. A. I.

irun.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

El Commerce Lab, en la calle Serapio Múgica, acoge mañana jueves a las 20.00 horas un encuentro abierto al tejido comercial de la ciudad. Tras las reuniones de la semana pasada y la de ayer, esta cita será la última de las sesiones impulsadas desde el Ayuntamiento y dirigidas a compartir información y propuestas concretas con el sector.

Estos encuentros organizados por el área de Impulso de Ciudad buscan «reforzar las relaciones y el contacto directo» con los comerciantes y «ofrecerles un espacio de diálogo abierto». Son reuniones abiertas y no es necesario inscribirse previamente para participar. Con el objetivo de «compartir ideas y fortalecer el comercio local», en cada sesión se abordan temas como el desarrollo de la plataforma IrunMarket, el nuevo espacio CommerceLab o las líneas de subvención municipales para el alquiler y rehabilitación de locales comerciales. También se recogen propuestas, iniciativas e inquietudes del sector comercial.

Descuentos IrunMarket

Hasta el día 30 de septiembre se mantiene abierto el plazo para solicitar los códigos descuento paras la plataforma de venta online IrunMarket, en la que participan comercios locales. La campaña está dirigida a todas las personas a partir de 18 años empadronadas en Irun, y cada ciudadano podrá solicitar hasta cinco descuentos, cada uno de ellos de 10 euros.

Utilizando estos códigos, por cada gasto de 30 euros el comprador abonará solamente 20 euros. Los descuentos pueden solicitarse a través de la sede electrónica del SAC, accesible desde la página web municipal irun.org. En la solicitud deberá indicarse una dirección de correo electrónico a la que se enviarán los códigos.

