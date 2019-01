Comercio on line e hipotecas centran una jornada sobre consumo en Ficoba Nora Abete, directora de Kontsumobide, y Pedro Alegre, delegado de Participación Ciudadana. / F. DE LA HERA La OMIC de Irun y Kontsumobide son los organizadores de la iniciativa, programada para el 7 de febrero IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 16 enero 2019, 00:13

El mundo está cambiando a toda velocidad. El consumo no solo no es ajeno al cambio, sino que se está convirtiendo en un ejemplo claro de esa transformación. No dejan de pasar cosas. Explicaba Nora Abete, directora del servicio vasco Kon- tsumobide, que «han surgido nuevas formas de adquirir productos y nuevas formas de pago han irrumpido en el mercado». Pero el concepto de consumo va más allá de la mera compra de objetos y abarca «la banca, las telecomunicaciones, el transporte... sectores en los que las nuevas tecnologías están propiciando cambios muy rápidos», señalaba Abete. «Como personas consumidoras tenemos que adaptarnos para no perder nuestros derechos. Los organismos relacionados con el consumo, por nuestra parte, tenemos que adaptarnos para defender a esas personas en las mejores condiciones».

En ese marco, hay que entender la jornada que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Irun y Kontsumobide han organizado conjuntamente para el próximo 7 de febrero en Ficoba, 'Consumo en los municipios. Comercio electrónico y servicios bancarios'. «Gracias a la colaboración de Kontsumobide vamos a poder contar con dos grandes expertos» para tratar los temas centrales de la jornada, anunció Pedro Alegre, delegado municipal de Participación Ciudadana y Sociedad de la Información.

Lugar y hora. Bajo el título 'Consumo en los municipios comercio electrónico y servicios bancarios', se celebrará en Ficoba el 7 de febrero, jueves, a las 9.00. Temas Mesa redonda con Oficinas Municipales de Consumo de varias localidades vascas y conferencias sobre consumo online y reclamaciones en las hipotecas. Inscripciones La jornada está dirigida a personas de instituciones y asociaciones de consumidores, pero abierta a todo el mundo. La inscripción puede realizarse en irun.org hasta el 3 de febrero.

Además de contar con responsables de las OMIC de Getxo y Vitoria y del área de Consumo de Tolosaldea Garatzen en una mesa redonda coordinada por el responsable de la OMIC local, Mikel Zabaleta, la jornada de Ficoba ofrecerá dos ponencias. La primera, 'Transacciones de consumo transfronterizas. Comercio electrónico, ética en internet y solución de reclamaciones', la pronunciará Tiziana Tallaro, subdirectora general de Confianza Online, el organo de autorregulación y control impulsado desde el propio sector empresarial para garantizar la seguridad online mediante un sello que solo se alcanza cumpliendo con determinadas características garantistas. 'Todo lo que aún queda por reclamar en préstamos hipotecarios', la segunda charla, llegará de la mano de Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Consumo. «Son dos temás que creemos que son muy interesantes tanto para los profesionales como para la ciudadanía», apuntó Alegre. Por esa razón, además de dirigirse al personal técnico del sector tanto de administraciones públicas como de asociaciones de consumidores, la jornada estará abierta al público. Las inscripciones, gratuitas, pueden realizarse en la página web irun.org hasta el 3 de febrero.

Abete destacó también la importancia del último apartado, porque estimaba que será «enriquecedor, ya que permitirá compartir experiencias y buscar respuestas comunes a estos nuevos retos que se nos plantean».

Abete defendió la importancia de las OMIC. «Kontsumobide tiene una oficina en cada capital pero en Euskadi hay una gran red de oficinas municipales, 37, que dan servicio a muchos vecinos, que son cercanas y ven de primera mano los problemas de los consumidores. Son útiles y prestan un gran servicio».

Reivindicó especialmente el trabajo que está realizando «la OMIC de Irun. El pasado mes de noviembre recibió el I Premio al Consumo en Euskadi por su trayectoria y por su vocación en la defensa de las personas consumidoras. Es un gran ejemplo de la labor que las OMIC hacen para sus ciudadanos».