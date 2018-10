La comedia 'Salir de cuentas a los 50' llega este sábado al Amaia Familia. Los actores Maite Redín, Patxi Pérez y Mila Espiga protagonizan la obra. / TDIFERENCIA El actor irundarra Patxi Pérez interpreta el papel del futuro padre en esta obra de la productora Tdiferencia MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:21

Los actores Maite Redín, Mila Espiga y Patxi Pérez, dirigidos por Garbi Losada, pondrán en escena este sábado a las 20.00 horas en el Centro Cultural Amaia la obra 'Salir de cuentas a los 50'. La productora navarra Tdiferencia trae a Irun esta «comedia blanca», en la que cualquier espectador se sentirá identificado, en algún momento, con algún personaje.

Una vez cumplidos los 25 años, quién no se ha visto interpelado con preguntas del tipo: ¿para cuándo un novio o una novia?, ¿para cuándo vivir juntos o casaros?, ¿para cuándo el niño o la niña?, ¿para cuándo el segundo?

Título 'Salir de cuentas a los 50'. Producción Tdiferencia. Dirección Garbi Losada. Elenco Maite Redín, Mila Espiga y Patxi Pérez. Autor José Antonio Vitoria y Garbi Losada, idea original de Tdiferencia. Escenario Centro Cultural Amaia, el sábado, día 13, a las 20.00 horas. Entradas En la Oficina de Turismo, en amaiakz.sacatuentrada.es y en taquilla, el día del espectáculo. El precio, 14,60 euros (general) y 9,40 euros (desempleados, menores 14 años y Gazte Txartela).

«¡Para cuándo me dé la gana!», es la respuesta que han decidido dar los protagonistas de 'Salir de cuentas a los 50'. Sin embargo, sus vecinos, amigos, familiares, conocidos y hasta desconocidos tienen mucho que decir, quizá demasiado.

«La obra trata con humor ácido el tema de la maternidad y la paternidad en una franja de edad que se acerca a los 50», explica el 'futuro padre', Patxi Pérez. «Trata de cómo afronta la pareja el estar sujeta a las opiniones de todo el mundo. Al personaje de Ana, la mujer, al principio todo el mundo le insiste y le anima a quedarse embarazada, porque luego será tarde, porque se le va a pasar el arroz... Pero en ese momento, ella no quiere porque tiene otras prioridades en su vida. Cuando llega el momento oportuno y se queda embarazada, los que le preguntaban por qué no te quedas le preguntan por qué te has quedado. Y al hombre le pasa un poco lo mismo. Al principio, todo el mundo le pregunta cuándo os vais a decidir, ya va siendo hora... y cuando llega el momento, todo el mundo le dice pero tú no sabes dónde te has metido, no vas a poder físicamente, estáis locos... En fin, que nadie está contento nunca con lo que hacemos».

La obra cuenta con tres personajes principales: la pareja interpretada por Maite Redín y Patxi Pérez y la suegra, Amelia, a la que da vida Mila Espiga, quien viene a complicar aún más las cosas. Además, «hay varios personajes cortos, que van entrando y saliendo», añade Patxi Pérez.

El 'futuro padre' animaba ayer al público irunés a acudir el sábado al Centro Cultural Amaia «a divertirse con esta comedia blanca, que está funcionando muy bien desde su estreno».