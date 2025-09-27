La comarca será la capital de los txotxongilos el próximo fin de semana

M. A. I. irun. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18

La comarca del Bidasoa acogerá del 3 al 5 de octubre el II Encuentro de Titiriteros de Euskal Herria, organizado por Ostomila Txotxongilo Taldea. Este evento «autogestionado», recuerdan los organizadores, «llega cargado de espectáculos y una formación especializada». En esta segunda edición, la cita pone el foco «en apoyar a las pequeñas compañías, nuevas propuestas y nuevos trabajos escénicos».

Entre las actividades abiertas al público destacan las funciones en la AVV Elitxu (viernes, 19.30), la AVV Dunboa (sábado a las 11.00 y a las 12.00), el colegio Toki Alai (sábado, 12.30), la AVV Larreaundi (sábado, 17.00), el parque Olazabal de Hondarribia (tanto el sábado como el domingo a las 18.30) y la AVV Landetxa (domingo, 11.30).