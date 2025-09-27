Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tamara Cuéllar y Rubén Mejuto, integrantes de Ostomila.

Irun

La comarca será la capital de los txotxongilos el próximo fin de semana

Ostomila organiza el segundo encuentro de titiriteros de Euskal Herria

M. A. I.

irun.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18

La comarca del Bidasoa acogerá del 3 al 5 de octubre el II Encuentro de Titiriteros de Euskal Herria, organizado por Ostomila Txotxongilo Taldea. Este evento «autogestionado», recuerdan los organizadores, «llega cargado de espectáculos y una formación especializada». En esta segunda edición, la cita pone el foco «en apoyar a las pequeñas compañías, nuevas propuestas y nuevos trabajos escénicos».

Entre las actividades abiertas al público destacan las funciones en la AVV Elitxu (viernes, 19.30), la AVV Dunboa (sábado a las 11.00 y a las 12.00), el colegio Toki Alai (sábado, 12.30), la AVV Larreaundi (sábado, 17.00), el parque Olazabal de Hondarribia (tanto el sábado como el domingo a las 18.30) y la AVV Landetxa (domingo, 11.30).

