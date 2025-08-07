Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

La comarca del Bidasoa acogerá la segunda edición del Encuentro de Titiriteros de Euskal Herria

Se celebrará entre el 3 y el 5 de octubre y los profesionales interesados en participar pueden presentar su candidatura hasta el 15 de agosto

J.O.

irun.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27

La comarca del Bidasoa volverá a ser sede del Encuentro de Titiriteros de Euskal Herria, que celebrará su segunda edición del 3 al 5 de octubre. La cita es «un festival autogestionado que tiene como objetivo reunir a los titiriteros y titiriteras de Euskal Herria», recuerdan desde la organización del evento.

En esta edición, se pondrá el foco especialmente en «organizar una muestra de trabajo de nuevos titiriteros y creaciones recientes», además de generar «un espacio de encuentro» para los profesionales del mundo del teatro de títeres y de objetos. El plazo para que estos últimos presenten sus candidaturas para la cita está abierto hasta el 15 de agosto. Para ello, los interesados en participar deben rellenar un formulario al que se puede acceder a través de las redes sociales del evento. Se ofrecen dos modalidades para participar, como artista invitado o para presentar nuevos trabajos. En este último caso, podrán ser espectáculos breves o piezas para el cabaret que se celebrará el 4 de octubre. La convocatoria está abierta a los grupos de Euskal Herria (Euskadi, Navarra e Iparralde) o a aquellos que, siendo de otros territorios, realicen sus trabajos en euskera.

El Encuentro de Titiriteros de Euskal Herria desarrollará su programa en los tres municipios de la comarca del Bidasoa, Irun, Hondarribia y Hendaia. Para obtener más información, las personas interesadas pueden contactar con la organización a través del correo electrónico txotxongilolarientopaketa@gmail.com.

Este año, la organización pone el foco en «organizar una muestra de trabajo de nuevos titiriteros y creaciones recientes»

