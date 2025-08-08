Las colonias Irisarri dejan huella en los jóvenes irundarras

Las de Irisarri Land son unas colonias muy activas, en la que hay mucho deporte y poco tiempo para aburrirse.

Las pequeñas cosas», aseguraba María Granado, monitora de Irrisarri Land, quien afirma que «hemos normalizado ver unos atardeceres espectaculares o las estrellas por la noche, y es algo que verdaderamente hay que valorar».

Granado, llena de entusiasmo, relata cómo esta semana, en una de las veladas celebradas normalmente sobre las 21.30 de la noche, el último grupo de 50 niños se tumbó a ver las estrellas. «¡Jope, en Irun no se ven como aquí!», comentaba divertida la monitora, refiriéndose a uno de los participantes.

300 niños y adolescentes han participado este año en las colonias de verano organizadas por el Ayuntamiento en el Norte de Navarra en un ambiente único.

Las colonias de verano, una iniciativa impulsada desde hace más de 50 años por el Ayuntamiento, desde hace unos años se celebran en este paraje natural, sensorial y de aventura que es Irrisarri Land. Una actividad dependiente del área de Juventud y que, en palabras de su delegada, Sandra Caballero, «estas colonias son una experiencia inolvidable para los y las niñas irundarras, que les permite divertirse mientras trabajan aspectos como la empatía, el trabajo en equipo, la autonomía, la convivencia y la igualdad». La delegada, y también los miembros del Gobierno municipal Gorka Álvarez y Jon Ugarte, visitaron esta semana las colonias. Junto a ellos estuvieron Mariló Carrillo, directora del parque de aventuras, y Mikel Ibarrola, responsable de grupos.

Una semana «de no parar»

En este parque, que comprende 75 hectáreas entre tirolinas, disc golf, hípica, rocódromo y arborismo, han tenido lugar a lo largo de julio y agosto las colonias de multiaventura. Niños y niñas nacidos entre 2009 y 2017 han podido disfrutar en este entorno natural de una semana de «no parar», asegura Granado. «Aquí no obligamos a nadie a comer cosas que no les gusten», mencionaba la monitora, ya que eso puede entorpecer la diversión y el disfrute de la experiencia. Divididos entre pisos y edificios repartidos por el parque, «los chavales mueven los colchones para dormir todos en una habitación», contaba Granado, mientras recalcaba la importancia del sentimiento de comodidad entre los niños y niñas. «A las 8.30 los despertamos», señalaba. «A las 9.00 se les sirve el desayuno», y ya comienzan las actividades, algunas en el parque y otras ya establecidas en el programa. «Se come entre la 13.00 y 13.30, y luego tienen tiempo libre hasta las 15.00», añadía.

Con una plantilla de 140 monitores, en Irrisarri Land conviven las colonias y el resto de niños y niñas que se apuntan al propio campamento que ofrece el parque. Entre chalecos azules se distinguen de los naranjas los monitores de estas colonias, que, con un mismo programa para todas las edades, van variando las actividades de tiempo libre.

«Por ejemplo, con los más pequeños hemos jugado a que los monitores se disfracen de un elemento de la naturaleza cada día y lo tienen que adivinar; con los mayores, al juego del calamar, y con esta última tanda, a programas de tele», explicaba Granado.