Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Una colaboración entre las instituciones que hay que ampliar

I. M.

IRUN .

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:20

Tanto la alcaldesa como el delegado incidieron en la felicitación a la Policía Local por el trabajo desplegado y en la importancia de la coordinación con otras instituciones. Bergés detalló que se ha trabajado con «Tráfico de la Ertzaintza y con Bidegi para el cierre del semienlace de Oñaurre, con la Diputación de Gipuzkoa, con la comisaría de la Ertzaintza en Irun para coordinar las labores de agentes y que hubiera más recursos municipales disponibles para los controles, el Ayuntamiento de Hondarribia...». El Gobierno Vasco informaba del estado de las carretera en otras partes de la red, DGT realiza los conteos y distribuye información... «Ha funcionado realmente bien, aunque nos queda hablar de ampliar este trabajo coordinado a otros momentos del año como la Semana Santa o algunos fines de semanas concretos», añadió la alcaldesa Laborda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una colaboración entre las instituciones que hay que ampliar