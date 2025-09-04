Una colaboración entre las instituciones que hay que ampliar

I. M. IRUN . Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Tanto la alcaldesa como el delegado incidieron en la felicitación a la Policía Local por el trabajo desplegado y en la importancia de la coordinación con otras instituciones. Bergés detalló que se ha trabajado con «Tráfico de la Ertzaintza y con Bidegi para el cierre del semienlace de Oñaurre, con la Diputación de Gipuzkoa, con la comisaría de la Ertzaintza en Irun para coordinar las labores de agentes y que hubiera más recursos municipales disponibles para los controles, el Ayuntamiento de Hondarribia...». El Gobierno Vasco informaba del estado de las carretera en otras partes de la red, DGT realiza los conteos y distribuye información... «Ha funcionado realmente bien, aunque nos queda hablar de ampliar este trabajo coordinado a otros momentos del año como la Semana Santa o algunos fines de semanas concretos», añadió la alcaldesa Laborda.