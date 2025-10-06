Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

La coalición de gobierno entre socialistas y PNV muestra su primer roce a cuenta del Plan Estratégico

Iñigo Morondo

IRUN.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

Comenta

Socialistas de Irun e Irungo EAJ-PNV, los socios de la coalición que gobierna el Ayuntamiento de Irun, han tenido este fin de semana su primer roce público de consideración.

La Junta Municipal jeltzale en una nota que hacía balance de los ocho meses de gobierno conjunto, trasladó una petición para que se elaborara un Plan Estratégico para la ciudad. Concretamente, la dirección del partido en Irun hacía «un llamamiento a los grupos municipales, gobierno y oposición, para que, desde el trabajo conjunto y a partir de un diagnóstico compartido, se aborde la realización de un plan estratégico de ciudad, que recoja tanto las potencialidades como las debilidades. Un plan que proponga soluciones a corto y a medio plazo, con el horizonte de situar a Irun en un escenario de oportunidades y proyectos transformadores».

Reacción socialista

El grupo socialista de Irun reaccionó a través de su portavoz y delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, que señaló que la necesidad de elaborar un Plan Estratégico se planteó hace un año «y se trasladó a los grupos políticos antes incluso de la entrada del PNV en el Gobierno» y que hay una partida recogida en el presupuesto para este objeto.

Alzaga, como responsable de Hacienda, explicó que es desde esta área desde donde se ha trabajado el expediente para contratar la elaboración del Plan Estratégico, preparando unos pliegos que están «ya casi para aprobarse después de casi un año de trabajo». Aseguró que si no se ha firmado aún la Resolución de Alcaldía que lo validará ha sido porque «queríamos socializarlo previamente en una Junta de Portavoces».

La concejal socialista subrayó que esos son «los tiempos y las formas que se requieren para que sea un proyecto de ciudad y no de partidos. Tiempos y formas fundamentales en nuestra forma de trabajar en conjunto, para que sea por y para Irun. Siempre antepondremos los intereses de Irun y la búsqueda de consensos por encima de cualquier otro interés».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La coalición de gobierno entre socialistas y PNV muestra su primer roce a cuenta del Plan Estratégico