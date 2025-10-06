La coalición de gobierno entre socialistas y PNV muestra su primer roce a cuenta del Plan Estratégico

Iñigo Morondo IRUN. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Socialistas de Irun e Irungo EAJ-PNV, los socios de la coalición que gobierna el Ayuntamiento de Irun, han tenido este fin de semana su primer roce público de consideración.

La Junta Municipal jeltzale en una nota que hacía balance de los ocho meses de gobierno conjunto, trasladó una petición para que se elaborara un Plan Estratégico para la ciudad. Concretamente, la dirección del partido en Irun hacía «un llamamiento a los grupos municipales, gobierno y oposición, para que, desde el trabajo conjunto y a partir de un diagnóstico compartido, se aborde la realización de un plan estratégico de ciudad, que recoja tanto las potencialidades como las debilidades. Un plan que proponga soluciones a corto y a medio plazo, con el horizonte de situar a Irun en un escenario de oportunidades y proyectos transformadores».

Reacción socialista

El grupo socialista de Irun reaccionó a través de su portavoz y delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, que señaló que la necesidad de elaborar un Plan Estratégico se planteó hace un año «y se trasladó a los grupos políticos antes incluso de la entrada del PNV en el Gobierno» y que hay una partida recogida en el presupuesto para este objeto.

Alzaga, como responsable de Hacienda, explicó que es desde esta área desde donde se ha trabajado el expediente para contratar la elaboración del Plan Estratégico, preparando unos pliegos que están «ya casi para aprobarse después de casi un año de trabajo». Aseguró que si no se ha firmado aún la Resolución de Alcaldía que lo validará ha sido porque «queríamos socializarlo previamente en una Junta de Portavoces».

La concejal socialista subrayó que esos son «los tiempos y las formas que se requieren para que sea un proyecto de ciudad y no de partidos. Tiempos y formas fundamentales en nuestra forma de trabajar en conjunto, para que sea por y para Irun. Siempre antepondremos los intereses de Irun y la búsqueda de consensos por encima de cualquier otro interés».