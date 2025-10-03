«Es el club en el que más años he estado, y sigo teniendo un vínculo enorme»

El Real Unión dijo adiós el verano pasado a uno de sus jugadores más importantes del último lustro, Quique Rivero. El de Cabezón de la Sal completó cinco temporadas en Irun que arrancaron con la pandemia y la reestructuración de la Segunda B y concluyeron con la campaña del dolorosísimo descenso de categoría. Por el camino, varias tardes y noches para el recuerdo como la del 13 de noviembre de 2022, en la que los unionistas apearon en la Copa del Rey a un Cádiz que por entonces militaba en Primera.

El mediocentro cántabro resume esos cinco años como «muy bonitos. Acabar con un descenso es jodido pero viéndolo con perspectiva, ha sido una etapa en la que he crecido mucho a todos los niveles, en la que he estado muy a gusto y en la que creo que he dado y ayudado al crecimiento del club».

Pocos meses después de salir del Real Unión, Rivero reconoce que «sigo teniendo un vínculo enorme con la ciudad y con el club. Es el equipo en el que más años he estado. Todo lo que ha pasado en los últimos años me lo he tomado muy a pecho y lo seguiré haciendo».

Al que fuera capitán unionista le hubiese gustado, evidentemente, tener otra despedida de la afición txuribeltz. «Estoy muy agradecido a todos ellos», señala. «Es un club muy familiar en el que después de los partidos ves a los chavales que se sientan detrás de la portería en el bar. Creo que poco a poco se está generando un ambiente y un seguimiento muy bonito en Irun de cara al futuro».

Sobre cómo fueron las conversaciones con la entidad cuando acabó la temporada, Quique Rivero explica que «hicieron las reuniones rutinarias con todos. Cuando luego hicieron su análisis creo que decidieron que querían todo caras nuevas más allá de la idea que tuviesen de cada jugador de la plantilla. Decidieron hacer limpia total y ya está».

Dos equipos favoritos

La de este sábado será una tarde emotiva para Rivero, que admite que «cuando salió el calendario quise saber cuándo volvía a Gal». Aún así, los días previos están siendo «parecidos a cualquier otro partido porque no queda ningún compañero y no hablas del enfrentamiento con gente de Irun».

El ahora jugador de la UD Logroñés sigue «adaptándose» a su nueva vida y a la 2ª RFEF, sobre la que destaca «los campos tan diferentes y la igualdad máxima. No te puedes relajar ni pensar que con un poco menos te va a dar porque te pintan la cara».

Preguntado por dónde sitúa a su equipo y al Real Unión en la lista de aspirantes a lograr el ascenso, Quique Rivero apunta que «no sé si somos los máximos favoritos pero si hay tres o cuatro, evidentemente nosotros dos estamos entre ellos».

En ese sentido, Rivero no tarda ni un segundo en responder con un «sí claro» cuando le transmitimos el deseo de repetir visita el año que viene a Gal pero con los dos equipos en 1ª RFEF. Que así sea.