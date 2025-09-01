El club amarillo se acerca un poco más a sus aficionados con Overgie

La afición tiene un nuevo canal de comunicación con el club.

I. A. IRUN. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06

El Club Deportivo Bidasoa ya contaba con una app móvil para sus socios y ahora quiere estrechar lazos con su comunidad a través de Overgie, una plataforma que convierte a cada seguidor en miembro activo de la comunidad digital del club.

Desde Artaleku explican que Overgie es «un espacio online para que el CD Bidasoa y sus aficionados vivan conectados los 365 días del año, dentro y fuera de Artaleku».

Con Overgie, la afición «podrá acceder a contenido especial, interactuar con otros seguidores y participar en actividades que harán que sientas más que nunca la camiseta amarilla».

Esta iniciativa busca «fortalecer el vínculo del club con su comunidad, ofreciendo un espacio más cercano, dinámico y accesible donde compartir novedades, experiencias y valores que van más allá del deporte». En definitiva, es «un paso adelante en su compromiso con la afición y la sociedad bidasotarra». Será un canal de comunicación directa del club y de participación de los aficionados.

En Overgie las acciones con el club suman. Asistir a partidos, participar en redes sociales –compartiendo contenido o completando retos— servirán a los aficionados para ganar puntos que se sumarán a sus respectivos perfiles. Cuantos más puntos sume un usuario, mejor situado estará en el ránking. Los mejores clasificados accederán a recompensas exclusivas como encuentros y experiencias únicas.

Los aficionados interesados en esta experiencia deben unirse creando una cuenta en www.overgie.com.

Una de las primeras acciones de Overgie para el Club Deportivo Bidasoa ha sido la votación para elegir al mejor jugador del encuentro europeo. Los votantes se decantaron por Julen Mujika.