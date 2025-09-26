Un clásico de los años noventa

E. PRIETO Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El Real Unión visita esta tarde al Beasain, un adversario que a los aficionados txuribeltz que ya peinan alguna cana les retrotraerá a tiempos pasados. La rivalidad entre fronterizos y vagoneros vivió su máximo esplendor a finales del siglo pasado, en un fútbol sin tantos artificios como el actual. Los jugadores vestían botas negras y espinilleras que cubrían toda la tibia y el barro le ganaba la batalla al césped en muchos terrenos de juego. «Los derbis, los clásicos o las rivalidades provinciales con una trascendencia histórica más allá de lo deportivo tienen doble aliciente y motivación», declaró ayer Ramsés Gil en la previa del choque.

Con la inestimable colaboración del archivo de la Asociación de Veteranos del Real Unión, a la que agradecemos su tiempo, echamos la vista atrás hasta la 1991-92, campaña en la que podemos fijar el inicio de los años más intensos entre ambos clubes, aunque los duelos fueron habituales en la antigua Tercera en los 50 y 60 y hay constancia de un primer enfrentamiento en la Copa de Aficionados el 27 de abril de 1941 (victoria irundarra por 6-1).

Volviendo a la citada 91-92, recién ascendidos a Tercera, los beasaindarras, con la ayuda económica del traspaso de Mikel Lasa de la Real Sociedad al Real Madrid, conformaron una plantilla de nivel con el claro objetivo de ascender a Segunda B. Los iruneses, entrenados por Gonzalo Arconada, lograron el primer puesto en el grupo IV de Tercera División con 53 puntos pero no consiguieron el ascenso en el play-off por el coeficiente de goles. El que sí lo alcanzó fue el Beasain, que había finalizado la temporada regular en segunda posición con 52 puntos.

Los irundarras Vidaurreta Garmendia, Idarramendi y Sukia, Brit, Guibelalde e Iriarte, entre otros, han vestido las dos camisetas

El Real Unión conseguiría ascender una campaña después y el derbi guipuzcoano pasó a disputarse en la categoría de bronce, en la que los dos equipos se vieron las caras un total de dieciséis veces. Loinaz, con su césped de hierba natural muy diferente al artificial que se encontrarán hoy los de Ramsés Gil, el Stadium Gal y el desaparecido Larzabal de Errenteria, exilio del conjunto irundarra en la 1996-97 mientras se remodelaba Gal, fueron los escenarios de aquellas batallas.

Lucha por ascender

Especialmente recordada fue la temporada 1994-95, con Real Unión y Beasain peleando por el ascenso a Segunda División. Todo se decidió en la última jornada, en la que una derrota en Gal de los txuribeltz ante el Torrelavega (0-1) privó a los de Arconada del play-off y metió en él como cuarto a un Beasain entrenado por Periko Alonso. Fue la campaña del célebre 8-5 en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. En el Real Unión militaban, entre otros, el eterno capitán Iñaki Berruet o el presidente de la Asociación de Veteranos, Josean Legorburu.

El descenso del Beasain en el curso 2001-02 puso fin a una década de enfrentamientos en Segunda B, aunque el equipo del Goierri siguió visitando Irun para enfrentarse al Roca en Tercera.

Trasvase de jugadores

Esa perdida de categoría, y el hecho de que el Real Unión se quedase como único representante guipuzcoano en Segunda B, propició que los irundarras fichasen al año siguiente a los jugadores más interesantes de aquel Beasain, Gaizka Iriarte, Iakes Guibelalde y Manex Sarriegi.

En la 2002-03 también recaló en Irun Egoitz Sukia, otro de los ejemplos de jugadores que han lucido las dos elásticas. Para muchos aficionados unionistas el ataundarra quizás sea el máximo exponente de este apartado, con su gol en la evocadísima fase de ascenso ante el Lorca de la 2004-05 que mandó el encuentro a la prórroga ante los de Unai Emery.

Gorka Brit, pichichi del Unión en Segunda en la 2009-10 con 14 dianas, Iker Remírez, los hermanos Eizmendi o irundarras como Javi Garmendia, Andoni Idarramendi o Eneko Vidaurreta también han portado la txuribeltz además de la blanquiazul. En el Beasain militan actualmente los bidasotarras Domenic Torres y Cristian Sanz y Martín Artetxe, estos dos últimos con pasado unionista.