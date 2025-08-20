«El Circo del Miedo es un conjunto de adrenalina, sorpresa, emoción y humor» De la mano de la compañía Rossi Show Time, este espectáculo, que se representa en Irun por primera vez, fue galardonado con 'The Horror Award 2025'

Parte del elenco se viste de payasos terroríficos en esta escena de auténtico terror enmascarado.

BÁRBARA HOSSEIN IRUN. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

Tres años después el circo regresa a la ciudad. Esta vez, con una propuesta original que tiene sus inicios en la Inglaterra de 1980: 'El Circo del Miedo'. Con un elenco de 30 artistas internacionales y premiados, es hora de pasar miedo, aderezado con risas en la carpa situada en el recinto de Ficoba.

Este espectáculo, creado por la compañía Rossi Show Time, es «oscuro, grotesco e inmersivo del horror», en palabras del director artístico, Ricardo Rossi, y «no dejará a nadie indiferente», asegura.

El Circo del Miedo

Horario Del viernes 22 al sábado 30, a las 21.30 horas, y domingo 31, a las 18.30 horas.

Lugar En Ficoba.

Público Espectáculo dirigido a un público mayor de 14 años. Se podrá hacer excepción con niños más pequeños si han sido previamente avisados de lo que se verá en el espectáculo.

Viva el Circo

Horario Del viernes 22 al sábado 30, a las 18.30 horas. Domingo 31, a las 12.00.

Lugar Ficoba.

Público Espectáculo de magia y diversión para todas la familias, con niños y niñas de todas las edades. El circo tradicional regresa a Irun tras tres años de ausencia en la ciudad.

Se trata del «plato fuerte» de la compañía, con el que obtuvo el segundo puesto en los galardones de 'The Horror Award 2025' en Barcelona. Con espectáculos presentados por Radu Bratianu —un peculiar director de circo de origen y época desconocidos—, se darán cita sus 'criaturas', entre las que figuran payasos asesinos, vampiras aéreas y diablos en barra, que realizarán números de contorsionismo, malabarismo, acrobacias aéreas, equilibrio y mucho más.

Se trata de «noventa minutos de emociones, adrenalina y sorpresas», con una puesta en escena ambientada en el mundo del terror. Toda una experiencia para los más «atrevidos» y mayores de 14 años.

El público podrá disfrutar de este espectáculo con entradas que oscilan entre los veinte y cuarenta y cinco euros, según la zona de la carpa seleccionada. «Se ve muy bien desde cualquier ángulo», asegura el director artístico, quien hace hincapié en las condiciones climatizadas de la carpa durante los días de calor.

El show comenzará desde la entrada, donde los artistas empezarán a asustar al público en un espectáculo lleno de interacción y de criaturas grotescas, que recuerdan a la película 'El callejón de las almas perdidas', de Guillermo del Toro.

El espectáculo fusiona humor y terror a través de la participación de artistas excéntricos, capaces de poner a prueba los límites de lo posible y de la propia condición humana. Para lograr una puesta en escena sin precedentes en Europa, la prestigiosa firma estadounidense 'Immortal Mask' diseñó más de veinte máscaras de silicona hiperrealistas que dotan al show de una estética impactante y única.

Tradición de calidad

La compañía española, con más de 20 años de trayectoria, destaca por sus producciones más emblemáticas, entre las que se encuentran 'Mystike Le Grand Cirque', 'Viva El Circo' y 'Circo del Tormento', que han superado los 500.000 espectadores en los últimos años.

Con una amplia trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, la compañía ofrece servicios que abarcan desde la contratación de artistas hasta la coordinación técnica y logística de espectáculos. Se caracteriza por su profesionalidad y por adaptarse a las necesidades de cada cliente, siempre buscando ofrecer experiencias de alta calidad al público.

La adquisición de entradas se puede realizar por internet (rossishowtime.com) o acudiendo una hora antes del espectáculo a las taquillas de la carpa.