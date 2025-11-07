Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óptica Mujica baja la persiana tras décadas de servicio en el corazón de Irun.

Cierre por jubilación en el centro de Irun: «Gracias por tantos años de buen trato»

Óptica Mujica baja la persiana tras décadas de servicio en el corazón de Irun

L. G.

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:31

Comenta

El centro de la ciudad de Irun despide a uno de sus comercios que durante décadas ha ofrecido servicio a los irundarras. La Óptica Mujica, situada en el Paseo Colón 6, ha cerrado sus puertas por jubilación, poniendo así fin a una larga trayectoria en el corazón de Irun.

Durante años, este establecimiento ha sido un referente para varias generaciones de irundarras, que encontraban en su mostrador no solo soluciones ópticas, sino también un trato personal y de confianza. La jubilación de sus responsables deja un vacío en el paisaje comercial del centro de la ciudad.

Cierre por jubilación en el centro de Irun: «Gracias por tantos años de buen trato»

La asociación de comerciantes de la ciudad de Irun, Mugan, ha querido mostrar su agradecimiento por el trabajo realizado durante estos años. «Gracias por tantos años de profesionalidad y buen trato», han escrito en sus redes sociales para despedirse con palabras de cariño del comercio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  3. 3 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  4. 4

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  5. 5 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  6. 6 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  7. 7 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  8. 8 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  9. 9

    La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren
  10. 10

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cierre por jubilación en el centro de Irun: «Gracias por tantos años de buen trato»

Cierre por jubilación en el centro de Irun: «Gracias por tantos años de buen trato»