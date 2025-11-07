Cierre por jubilación en el centro de Irun: «Gracias por tantos años de buen trato» Óptica Mujica baja la persiana tras décadas de servicio en el corazón de Irun

L. G. San Sebastián Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

El centro de la ciudad de Irun despide a uno de sus comercios que durante décadas ha ofrecido servicio a los irundarras. La Óptica Mujica, situada en el Paseo Colón 6, ha cerrado sus puertas por jubilación, poniendo así fin a una larga trayectoria en el corazón de Irun.

Durante años, este establecimiento ha sido un referente para varias generaciones de irundarras, que encontraban en su mostrador no solo soluciones ópticas, sino también un trato personal y de confianza. La jubilación de sus responsables deja un vacío en el paisaje comercial del centro de la ciudad.

Cierre por jubilación en el centro de Irun: «Gracias por tantos años de buen trato»

La asociación de comerciantes de la ciudad de Irun, Mugan, ha querido mostrar su agradecimiento por el trabajo realizado durante estos años. «Gracias por tantos años de profesionalidad y buen trato», han escrito en sus redes sociales para despedirse con palabras de cariño del comercio.

Temas

Jubilación