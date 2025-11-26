«Tenemos más de cien copas y nosecuantas txapelas en casa» La pareja irundarra se trajo las txapelas a casa el pasado sábado en el concurso organizado por la sociedad Gure KaiolaRosamari San José y Rafael Díaz Ganadores del concurso de la alubia en Tolosa

Rosamari San José y Rafael Díaz sonrientes el pasado sábado en Tolosa tras imponerse en el concurso gastronómico organizado por Gure Kaiola.

En una localidad, Tolosa, en la que la alubia es patrimonio local, dos iruneses del barrio de San Miguel se proclamaron vencedores el pasado sábado del XXXVII concurso gastronómico organizado por la sociedad Gure Kaiola con motivo de la Fiesta de la Alubia. Tras más de una década asistiendo al certamen, Rosamari San José y Rafael Díaz, que han vencido numerosos concursos de bacalao al pil-pil, marmitako, sukalki o tortilla de patatas, pudieron quitarse una pequeña espina que tenían en este histórico concurso y volvieron a casa con las txapelas. Rosamari, además, lo hizo por partida doble porque también fue elegida mejor cocinera. Como ganadores de la presente edición, el año que viene no podrán revalidar su título pero deberán acudir a la sociedad organizadora para preparar una alubiada: Serán «15 kilos para ciento y pico personas», cuentan.

–No me voy a andar con preámbulos. Los lectores quieren saber la receta de la pareja ganadora en Tolosa.

–Rafael Díaz: Hay unas bases que tienes que cumplir que te da la organización: las alubias, el aceite y la sal. Después puedes echar lo que quieras al puchero. Algunos le ponen chorizo y otros no, por ejemplo.

–Rosamari San José: El caso es acertar, nosotros le ponemos mucha ilusión.

–Hombre, no me vais a decir que solamente con ilusión se gana. Algún truco tendréis.

–Rosamari: No hay mucho misterio. Alubias, un poco de cebolla, sal y tener cuidado para que no se abran las alubias.

–Rafa: Hay mucha gente que le echa la sal antes y tiene que ser en el último momento porque si no la alubia se abre.

–Fiesta de la alubia en Tolosa, día grande para la ciudad. ¿Cómo vivisteis la jornada?

–Rosamari: Llevamos 12 años acudiendo y ya conocemos a mucha gente. El ambiente es muy familiar y está todo muy bien organizado. Además de cocinar, nos pasamos la mañana haciendo y comiendo pintxos.

–Explicarme eso. ¿Os pasáis la mañana comiendo?

–Rafa: Sí, básicamente estamos toda la mañana comiendo y bebiendo. Tenemos dos fuegos y mientras en uno se hacen las alubias y las vigilamos, en el otro vamos haciendo pintxos que se reparten entre los participantes. Tortilla de patatas, txistorra...

–¿A qué hora teníais que presentar las alubias?

–Rafa: Se empieza a las 08.30 y a las 12.30 hay que presentarlas.

–Rosamari: Este año se han hecho muy bien, en dos horas y media estaban listas. Tuvimos que parar el fuego porque se nos iban a romper todas, estaban como mantequilla.

–Os haría ilusión el momento en el que pronuncian vuestros nombres y os proclaman como vencedores.

–Rafa: Primero le dieron el premio a mejor cocinera a Rosamari y pensábamos que no iba a haber más. Entonces, la pareja que quedó segunda, a la que conocemos, me dijo que me quitase la bixera que llevaba, que me iban a poner la txapela. Nos hizo mucha ilusión porque ganar en Tolosa es muy difícil.

–Rosamari: Subimos al escenario entre abrazos, en una nube. Había un ambientazo en la plaza en ese momento. Fue muy emocionante. No nos lo esperábamos porque participan muchos cocineros de la zona.

–Vamos a cambiar de plato. A vosotros lo que se os da verdaderamente bien es el bacalao al pil-pil. Habéis arrasado en los concursos de la comarca.

–Rosamari: Yo he ganado cuatro veces el de Hondarribi y Rafa uno, además de un montón de pódiums.

–Rafa: Ganaba porque yo le dejaba. Yo he ganado ocho veces el que organiza la sociedad Jostallu en sanmarciales.

–No me diréis también que la clave para el bacalao al pil-pil es ponerle mucha ilusión.

–Rafa: Bacalao, aceite y ajo, no lleva más. Es un poco como con las alubias. Hay que hacer un plato al gusto de los jueces porque si lo haces al tuyo no vas a ganar.

–Rosamari: La clave está en el movimiento, en la mano del cocinero y en tener un buen bacalao, que cada vez es más raro encontrarlo. Rafa, como ebanista que fue, hace unos trozos cuadriculados perfectos.

–Rafa: Lo importante está en las 48 horas de desalado. El bacalao tiene que picar un poco a sal.

–¿De dónde os viene la buena mano para la cocina?

–Rafa: A mi padre le gustaba mucho cocinar y preparaba muy bien el bacalao con tomate, al estilo riojano. Yo soy de familia riojana.

–Rosa: Vinieron a Irun cuando Rafa tenía un año y pusieron un bar en la calle Fuenterrabia, el Bar Gloria. A las hermanas les llamaban las 'Gildas' porque eran muy majas. Ha sido cosa de practicar y practicar, porque el primer concurso a Rafa le salió muy mal.

–Por alusiones, Rafa.

–Rafa: Hace 40 años, a principios de los 80, el concurso de fiestas se hacía en San Marcial. Me acuerdo la primera vez que participé, un día que cayó un diluvio muy grande. Teníamos la cazuela con el fuego en la puerta trasera abierta de un Renault 5, sujetada con palos. Con la salsa de aquel día se podía hacer un tabique.

–¿Lleváis la cuenta de todos los trofeos que habéis ganado?

–Rosamari: Tenemos más de cien copas en casa y nosecuantas txapelas. No sabemos qué hacer con ellas. Antes íbamos a muchos sitios pero ahora tenemos casi 80 y 81 años. Nos estamos retirando.