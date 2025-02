Del cielo europeo al infierno de El Sargal

Iñigo Aristizabal IRUN. Viernes, 28 de febrero 2025, 20:37 Comenta Compartir

Qué bonito sería seguir hablando del sensacional triunfo del martes ante el Limoges... Calculando cuál puede ser el siguiente rival europeo... Pensando que el Bidasoa Irun está a un paso de la Final Four de la European League...

Pero la realidad es otra y se llama Liga Asobal, con la disputa de la decimonovena jornada en una cancha maldita para los irundarras como es El Sargal de Cuenca. Allí a las 19.00, retransmitido por Teledeporte y RTVE play, el conjunto de Álex Mozas se medirá a un Cuenca que como local ha ganado seis partidos, perdido dos (Atlético Valladolid y Villa de Aranda) y empatado uno (Benidorm). Y no gana allí el Bidasoa Irun desde 1996, habiendo perdido además en las últimas siete comparecencias.

Con las distintas semanas que han tenido unos y otros, con cinco puntos de diferencia en el marcador y con la maldición de El Sargal, el partido se antoja complicado para los bidasotarras. Pero el reto de ganar en Cuenca y de regresar al podio azuzan al conjunto amarillo, que ha ganado ocho de los nueve últimos partidos de liga, todos menos el del Barça, en el que además la derrota fue ajustada.

Salinas, segunda juventud

Rodrigo Salinas no esconde que «lo del martes fue una gran alegría, pero ya en el post-partido empezamos a hablar del Cuenca». Reconoce que «estamos cansados. Febrero está siendo exigente y también bonito, y nos toca seguir compitiendo para mejorar en la clasificación».

Para ganar en Cuenca, «primero tenemos que pensar en nosotros. Cada vez que pensamos en nosotros y miramos la interna del equipo, sacamos nuestro mejor rendimiento, más que enfocando mucho en el equipo rival. Obviamente los estudiamos, pero lo más importante es nuestro rendimiento». En este caso, «tendremos que hacer nuestro trabajo casi a la perfección para poder ganar en una de las pistas más complicadas de la liga Asobal».

Con la selección de Chile participó, y con el éxito de alcanzar por primera vez la Main Round, en el Mundial. «Fue una linda experiencia, una alegría muy grande». No teme a un posible bajón físico que le pueda llegar por no haber descansado a causa de este evento. «Es verdad que llevo un buen palizón, pero las lesiones me han respetado. Mientras menos me acuerde de esas lesiones, se me hace más fácil el día a día». Y asegura que «lo estoy disfrutando como si fuera un joven de 20 años». Tiene 36, cumplidos el martes y celebrados con siete goles contra el Limoges.

En cuanto a la marcha del equipo, considera que «el grupo siempre ha sido muy bueno en todos los años que he estado yo. Pero creo que este año se ve un cambio más con los buenos resultados que estamos teniendo semana tras semana. Creo que la gente se ve con mucha hambre, con muchas ganas de conseguir algo realmente histórico para este club. Por muy cansados que estemos, los buenos resultados te dan ganas de venir a entrenar con una sonrisa en la cara».