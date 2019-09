Las chicas del Leka Enea ya son de Champions Roxana Iamandi, Lin Chia-Chih y María Xiao, en la cancha austriaca. Lin Chia-Chih dio la sorpresa y se impuso a la número 16 mundial I.A. IRUN. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:21

A los pocos días de que el Leka Enea-Irun masculino se estrenara en la Champions League en una jornada para el recuerdo en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, en Austria llegó el debut en la máxima categoría para el equipo femenino del club.

Y no era un arranque cualquiera, porque tocaba visitar al Linz AG Froschberg, segundo cabeza de serie de la competición. Se cumplió el pronóstico en cuanto a la victoria local pero no en lo referente al resultado, ya que no fue el esperado 3-0 sino un 3-1 que da moral a las irundarras para los siguientes compromisos.

La encargada de abrir el partido era Lin Chia-Chic, que se enfrentaba a la local Sophia Polcanova, medalla de bronce en el Campeonato Europeo de 2018 en individual y de plata en dobles. Lin empezó con mucha confianza y se impuso 9-11 y 10-12 en los dos primeros sets. La anfitriona se puso las pilas y empató con parciales de 11-6 y 11-5). Ante el asombro del público presente, Lin se llevó el quinto set por 9-11, superando a la número 16 del mundo.

En el partido de debut de Maria Xiao con el club Leka Enea, le tocaba emparejarse con Yi Hamamoto, que arrolló en el primer set, 11-2. La nueva jugadora irundarra reaccionó y peleó, pero acabó cediendo los otros sets por 11-6 y 11-7.

También se estrenaba con derrota Roxana Iamandi, quien ya estuviera vinculada al club la temporada pasada, pero que jugaba su primer partido como profesional en esta ocasión. La sueca Linda Bergström se impuso por 3-0 pero con parciales igualados sobre todo en los sets segundo y tercero, 11-6, 11-8 y 11-8.

Con el 2-1 para el equipo local en el marcador general, Maria Xiao trató de recortar distancias frente a Polcanova, pero la austriaca no estaba para perder otro partido y se adjudicó el tercer y definitivo punto con un 3-0 y 11-9, 11-5 y 11-7 en los sets.

El equipo femenino no volverá a tener compromiso europeo hasta el 25 de octubre, cuando en casa recibirá al Stavoimpex Hodonin de República Checa. Una semana antes llegará la siguiente cita de Champions League para el quipo masculino, en este caso visitando al Angers francés, que en la jornada inaugural cedió por 3-0 ante el potente Gazprom Orenburg.