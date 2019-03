«Ya hay muchas chicas dirigiendoy estudiando dirección» Alazne Alberdi, nueva subdirectora de la Banda de Irun. / F. DE LA HERA Alazne Alberdi, elegida nueva subdirectora de la Banda de Música Ciudad de Irun, que volverá a tener al frente a Garikoitz González Munduate M. A. I. IRUN. Sábado, 9 marzo 2019, 00:43

La Banda de Música Ciudad de Irun celebró el pasado miércoles su asamblea anual ordinaria, en la que el punto más destacado fue la renovación de los cargos de director y subdirector. Tras realizarse la votación, Garikoitz González Munduate seguirá al frente de la banda como director titular y Alazne Alberdi Susperregui será la nueva subdirectora, convirtiéndose así en la primera mujer en acceder a este cargo.

La labor de dirección no es nueva para Alazne Alberdi, ya que desde marzo de 2010 está, oficialmente, al frente de la Banda de Música de Hondarribia. Sin embargo, hay algunas diferenencias, según ella misma señala, entre dirigir una u otra agrupación. «La Banda de Hondarribia es más pequeña en número de músicos y tiene un programa con menor volumen de conciertos, porque en Irun hay muchos conciertos de barrios. El trabajo es el mismo, pero la dinámica es diferente. Además, en Hondarribia marco yo las pautas, pero en Irun estaré a lo que me manden y contenta, porque de todo se aprende».

Además de su trabajo como directora, Alazne Alberdi forma parte del quinteto de metales Saxel Brass, donde toca su instrumento, la trompa, y ha participado como intérprete en numerosas agrupaciones, como las bandas de Barakaldo (donde sacó la plaza hace 13 años), Pamplona, Bilbao, Rentería, Deba, Hondarribia e Irun y en las orquestas de Euskadi y Luis Mariano, entre otras. «También en la charanga Jostallu», añade Alazne. «Toco donde me dejan y me aguantan. Me lo paso bien».

La nueva subdirectora de la Banda de Irun asegura que no es de las pioneras. «Ya hay unas cuantas directoras de bandas. Las de Galdakao y Barakaldo han estado dirigidas por mujeres durante muchos años. Hay directoras en Elizondo, en Ordizia... La Banda de Madrid también va a ser dirigida ahora por una mujer y en este momento, hay muchas chicas que están estudiando dirección».