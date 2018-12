En Chartres acaba la más larga aventura europea del Leka Enea-Irun Daniel Kosiba, Endika Díez, Jaime Vidal y Hampus Soderlund, en Chartres. El subcampeón de la ETTU Cup no dio opción al equipo irundarra | El equipo femenino del club logró su primer triunfo por 4-0 de la presente temporada I.A. IRUN. Jueves, 20 diciembre 2018, 00:23

Los pronósticos a veces no se cumplen, pero en esta ocasión no hubo manera de que el pez pequeño se comiera al grande. El Chartres francés, con un palmarés sensacional y una alineación de estrellas, había ganado 1-3 en Irun y en el partido de vuelta no dio opción a la sorpresa imponiéndose por 3-0 al Leka Enea. Más engañoso que el segundo es el primer resultado, con partidos muy ajustados.

A pesar de la eliminación, en el Leka Enea-Irun hay sensación de orgullo por haber llegado hasta cuartos de final, una ronda hasta ahora inexplorada. Eliminar al Villeneuvois en la anterior eliminatoria ya fue una pequeña gesta y plantar cara al Chartres en Irun, también.

En el partido de vuelta, Daniel Kosiba se puso por delante 1-2, pero Vítor Ischiy le volvió a ganar por el mismo resultado que en el de ida, un 3-2 con parciales 12-10, 7-11, 9-11, 11-4 y 11-5.

En el segundo encuentro Hampus Soderlund peleó todo lo que pudo y estuvo cerca de poder ganar algún set, pero acabó cediendo por 3-0 (12-10, 12-10 y 11-7). En ese momento se esfumaron las pocas opciones que había de remontada y a pesar de ello Endika Díez ganó el primer set de su partido ante el campeón de Francia, que remontó para imponerse por 3-1 (9-11, 13-11, 11-7 y 11-6).

Los irundarras se centrarán ahora en la Superdivisión, competición en la que dos días antes de jugar este partido de la ETTU Cup se llevaron un varapalo al perder por 4-0 ante el Arteal Santiago, líder de la liga. Endika Díez perdió sus dos partidos por 1-3 y por 0-3 cayeron tanto Jaime Vidal como Dorde Borcic.

Con este resultado los irundarras caen a la sexta posición, a cinco puntos del líder. El próximo partido será el domingo a las 10.00 en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta contra el Vilagarcía, colista con tres puntos de veinte posibles.

El mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar aunque en otra mesa, el equipo femenino se medirá al Santa Eularia, que tiene seis puntos menos y está rozando el descenso. Las irundarras afrontarán ese partido con la moral alta por el triunfo logrado ante el Balaguer, el primer 4-0 de esta temporada.

Con el mismo bloque que las últimas jornadas, el Leka Enea se presentaba con Ioana Tecla, Lin Chia-Chih y Belén Calvo, mientras que las catalanas lo hacían con Natalya Prosvirnina, Svetlana Bahktina Gidukova y Alba Prades.

Lin Chia-Chih sumó el primer punto (3-1) y Belén Calvo logró su primer triunfo de la temporada, por 3-2 y con remontada incluida tras ir perdiendo 2-0 (6-11, 3-11, 11-6, 11-8 y 11-7). Con el 3-1 de Ioana Tecla y el 3-0 de Tecla y Chia-Chih en el dobles se completó ese 4-0, que deja al Leka Enea-Irun en quinta posición, con cinco triunfos y cinco derrotas.