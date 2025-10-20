Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Charla sobre las zonas verdes a cargo de Iñigo Segurola

M. A. I.

IRUN.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

Comenta

El conocido paisajista Iñigo Segurola impartirá una charla este jueves en el Centro Cívico Palmera Montero a partir de las 18.00. La cita, organizada por el área de Obras, Mantenimiento e infraestructuras del Ayuntamiento, será de entrada libre hasta completar aforo.

Segurola tratará diferentes temas relacionados con el arbolado y las zonas verdes, entre los que se encuentran el mantenimiento, el fomento de zonas sin siegas para refugio de fauna auxiliar y el crecimiento de la flora silvestre o la lucha para combatir plagas. El objetivo principal del acto es concienciar sobre la naturalización de las zonas verdes de las ciudades.

El evento será conducido por Iñigo Segurola, al que el gran público recordará por el programa de televisión 'Bricomanía' en el que se dio a conocer. Formado en Ingeniería Agrícola por la Universidad Pública de Navarra, se especializó posteriormente en Arquitectura del Paisaje. Uno de sus proyectos es 'Lur Garden', jardín botánico de más de 20.000 metros cuadrados ubicado en Oiartzun.

15.000 árboles en la ciudad

Irun cuenta con una superficie verde de 1.162,124,57 metros cuadrados, cuyo mantenimiento lo lleva a cabo Gureak. El número de árboles asciende a 15.000 distribuidos por calles, parques y plazas, de los cuales se podan anualmente aproximadamente 1.500 unidades por criterios como seguridad, necesidades de formación o interferencias con las fachadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Charla sobre las zonas verdes a cargo de Iñigo Segurola