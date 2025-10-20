Charla sobre las zonas verdes a cargo de Iñigo Segurola

M. A. I. IRUN. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El conocido paisajista Iñigo Segurola impartirá una charla este jueves en el Centro Cívico Palmera Montero a partir de las 18.00. La cita, organizada por el área de Obras, Mantenimiento e infraestructuras del Ayuntamiento, será de entrada libre hasta completar aforo.

Segurola tratará diferentes temas relacionados con el arbolado y las zonas verdes, entre los que se encuentran el mantenimiento, el fomento de zonas sin siegas para refugio de fauna auxiliar y el crecimiento de la flora silvestre o la lucha para combatir plagas. El objetivo principal del acto es concienciar sobre la naturalización de las zonas verdes de las ciudades.

El evento será conducido por Iñigo Segurola, al que el gran público recordará por el programa de televisión 'Bricomanía' en el que se dio a conocer. Formado en Ingeniería Agrícola por la Universidad Pública de Navarra, se especializó posteriormente en Arquitectura del Paisaje. Uno de sus proyectos es 'Lur Garden', jardín botánico de más de 20.000 metros cuadrados ubicado en Oiartzun.

15.000 árboles en la ciudad

Irun cuenta con una superficie verde de 1.162,124,57 metros cuadrados, cuyo mantenimiento lo lleva a cabo Gureak. El número de árboles asciende a 15.000 distribuidos por calles, parques y plazas, de los cuales se podan anualmente aproximadamente 1.500 unidades por criterios como seguridad, necesidades de formación o interferencias con las fachadas.