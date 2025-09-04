Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de Los Chapelaundis del Bidasoa y del Coro Ametsa.

Irun

Los Chapelaundis del Bidasoa harán capelomágnico al Coro Ametsa el 4 de octubre

M. A. I.

IRUN.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18

La Asociación de Los Chapelaundis del Bidasoa ha decidido, en asamblea y por unanimidad, nombrar en este año como 'Ilustre Capelomagnico del País de Bidasoa' a la Sociedad Cultural Coro Ametsa.

Los actos que acompañarán la oficialización del nombramiento tendrán lugar el próximo 4 de octubre. Será la séptima vez en la que los Chapelaundis del Bidasoa reconozcan con este premio «a aquellas personas o entidades que ponen su trabajo y esfuerzo en mejorar» las diferentes cuestiones ligadas directamente con la vida y el bienestar en la comarca de Bidasoa

«Con este premio queremos agradecer la gran labor cultural que el Coro Ametsa de Irun viene desarrollando en la comarca y que tanto nos ha aportado a este País del Bidasoa».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Chapelaundis del Bidasoa harán capelomágnico al Coro Ametsa el 4 de octubre

Los Chapelaundis del Bidasoa harán capelomágnico al Coro Ametsa el 4 de octubre