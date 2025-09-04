Los Chapelaundis del Bidasoa harán capelomágnico al Coro Ametsa el 4 de octubre

M. A. I. IRUN. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La Asociación de Los Chapelaundis del Bidasoa ha decidido, en asamblea y por unanimidad, nombrar en este año como 'Ilustre Capelomagnico del País de Bidasoa' a la Sociedad Cultural Coro Ametsa.

Los actos que acompañarán la oficialización del nombramiento tendrán lugar el próximo 4 de octubre. Será la séptima vez en la que los Chapelaundis del Bidasoa reconozcan con este premio «a aquellas personas o entidades que ponen su trabajo y esfuerzo en mejorar» las diferentes cuestiones ligadas directamente con la vida y el bienestar en la comarca de Bidasoa

«Con este premio queremos agradecer la gran labor cultural que el Coro Ametsa de Irun viene desarrollando en la comarca y que tanto nos ha aportado a este País del Bidasoa».