Policía Local identifica y abre un proceso sancionador al presunto autor de las pintadas El Ayuntamiento ha expresado su «rotundo rechazo» hacia estos «actos vandálicos con tintes misóginos, que incitan al odio hacia las mujeres»

Joana Ochoteco Irun Martes, 4 de noviembre 2025, 12:08 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Irun ha informado al mediodía de este martes que Policía Local ha identificado a la persona que ha realizado numerosas pintadas por el centro de Irun. Según han indicado desde el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, «se le ha abierto un proceso sancionador».

Las pintadas, aproximadamente una decena, han aparecido en puntos céntricos del municipio, como la marquesina de la parada de autobuses de San Juan, el paseo de Colón, el polideportivo Artaleku o las instalaciones del C.D. San Marcial, en Larreaundi. En varias de ellas, con faltas ortográficas y frases inconexas, se pueden leer mensajes antifeministas, algunos especialmente denigrantes hacia las mujeres y también insultantes hacia los hombres.

El Ayuntamiento ha expresado su «rotundo rechazo» hacia estos «actos vandálicos con tintes misóginos, que incitan al odio hacia las mujeres. Estos actos no tienen cabida en la sociedad actual, ya que impiden la convivencia».

En algunas de las pintadas hay también referencias al filósofo y escritor Nicolás Maquiavelo acompañadas del número 1513, el año en que se distribuyó la primera versión de su obra 'El príncipe', un controvertido tratado que aborda el uso de medios inmorales para alcanzar determinados objetivos. Varios de los mensajes aluden también a una supuesta «sociedad psicopática».

La decena de pintadas ha llamado la atención de los viandantes desde primera hora de la mañana. Al filo del mediodía, en algunas de ellas se han tachado los términos más insultantes.