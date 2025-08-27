El Centro Cultural Amaia despide la obra de Mensu este domingo

La exposición que durante semanas ha vestido las paredes del Centro Cultural Amaia con la obra del pintor José Mensuro, Mensu finalizará el domingo 31. ... Las piezas dejarán de estar expuestas para pasar a albergarse en el archivo municipal, ya que forman parte de la donación realizada por el artista.

Mensu, aquel niño al que la posguerra condujo hasta el arte, ha sabido retratar a lo largo de su vida la identidad de la comarca del Bidasoa y, en especial, la de Irun, ciudad que el autor refleja con «cariño y amor» en cada trazo.

Horario Se puede acudir a ver la exposición hasta el sábado de 18.00 a 21.00 horas. También este domingo último día, 11.30 a 13.30.

Localización En el Centro Cultural Amaia, calle López de Becerra. La exposición es de entrada gratuita.

La muestra antológica presentada en el Amaia ofrece una reflexión sobre la manera en la que Mensu contempla la ciudad: una mirada tierna, cargada de escenas cotidianas y populares, donde también aparecen retratos del folclore irunés, como las fiestas de San Marcial.

La exposición, que reúne un total de 159 obras, ha sido comisariada por Asier Mensuro, hijo del pintor y especialista en arte y cine, quien organizó la muestra como una «memoria de la ciudad para todos los iruneses». En los pasillos se pueden recorrer paisajes de Hondarribia, Pasaia, Donostia —donde completó sus estudios—, Oiartzun y otros rincones de la comarca que resultarán fácilmente reconocibles para los asistentes. Cristina Laborda agradeció en la inauguración, tras la firma oficial de la donación, la labor de Mensuro hacia la ciudad de Irun, a la que se siente profundamente orgulloso de pertenecer.

Desde aquel acto de apertura en el mes de julio, medio millar de personas (298 mujeres y 184 hombres) han visitado la exposición hasta el pasado fin de semana. Quienes no lo hayan hecho aún o deseen repetir, pueden acudir hasta este sábado en horario vespertino de 18.00 a 21.00 horas y también el domingo de 11.30 a 13.30.