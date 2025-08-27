Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Vista del ayuntamiento de Irun expuesta en el Amaia, obra de Mensu.

Irun

El Centro Cultural Amaia despide la obra de Mensu este domingo

Medio millar de personas han pasado por la muestra antológica del artista irunés en las primeras semanas

Bárbara Hossein

Irun

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49

La exposición que durante semanas ha vestido las paredes del Centro Cultural Amaia con la obra del pintor José Mensuro, Mensu finalizará el domingo 31. ... Las piezas dejarán de estar expuestas para pasar a albergarse en el archivo municipal, ya que forman parte de la donación realizada por el artista.

