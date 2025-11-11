El Centro de Cultura CBA clausura este martes Ekicc, uno de sus primeros programas de impulso cultural Juan Pastor Bustamante y Nerea Kortabitarte moderan a las 17.00 horas la mesa redonda '¿Qué necesitan las ICCs de Euskadi?' que cierra la primera edición

El programa Ekicc ha sido una de las primeras aportaciones que ha hecho el nuevo Centro de Cultura y Creatividad CBA al impulso de la actividad creadora en la ciudad. Junto a otros programas ya existentes, ha tenido como objetivo consolidar el ecosistema creativo de Irun, reforzando la identidad del CBA como espacio de referencia para la formación de la cultura e impulsando los proyectos culturales locales a través de diferentes programas de formación, mentoría y apoyo.

El nombre de la iniciativa, EKICC, hace referencia a la suma de las palabras 'Ekin', que en podría traducirse del euskera como significa «ponerse a ello» y 'ICC', el acrónimo de uso habitual para referirse a las industrias culturales y creativas.

Este martes el programa EKICC terminará su primera edición de apoyo para profesionales y pequeñas empresas de las industrias culturales y creativas con una sesión de clausura en el Centro de Cultura y Creatividad CBA. El encuentro, que comenzará a las 17:00h, reunirá a las personas participantes del programa y a agentes culturales de diferentes puntos de Euskadi en torno a una dinámica de reflexión colectiva bajo la pregunta «¿Qué necesitan las ICCs de Euskadi?». La sesión estará moderada por Juan Pastor Bustamante y Nerea Kortabitarte, y contará con la presencia de Nuria Alzaga, primera teniente de alcaldesa y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Irun, que compartirá el cierre del acto y las principales conclusiones del encuentro.

Con esta esta iniciativa, el área de Cultura del Ayuntamiento ha buscado poner a disposición de las personas participantes una serie de competencias clave en gestión, innovación, comunicación, digitalización y financiación para que puedan sacar adelante con éxito sus proyectos en el ámbito de las actividades cultures y creativas. El programa ha constado de cuatro sesiones desarrolladas entre los meses de octubre y noviembre, con temáticas como los modelos de negocio innovadores, comunicación, digitalización e inteligencia artificial y financiación y captación de fondos.